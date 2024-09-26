Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılında, daha önce eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınmış ancak öğretim kademesini tamamlamamış öğrencilere destek verilecek.

Eğitim desteği miktarları şu şekilde belirlendi:

– İlkokul Kademesi (2, 3, 4. sınıf): 24.600 TL

– Ortaokul Kademesi (6, 7, 8. sınıf): 28.800 TL

– Ortaöğretim Kademesi (10, 11, 12. sınıf): 28.800 TL

Destek, okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak şartıyla verilecek.