Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılında, daha önce eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınmış ancak öğretim kademesini tamamlamamış öğrencilere destek verilecek.

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Eğitim desteği miktarları şu şekilde belirlendi:

– İlkokul Kademesi (2, 3, 4. sınıf): 24.600 TL
– Ortaokul Kademesi (6, 7, 8. sınıf): 28.800 TL
– Ortaöğretim Kademesi (10, 11, 12. sınıf): 28.800 TL

Destek, okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak şartıyla verilecek.

Editör: MUTTALİP AKKUŞ