Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle düzenlenen Deprem Şehitleri Anma Programı, 7 Şubat Cuma günü gerçekleştirilen etkinliklerle sona erecek. Anma programının son gününde ilk olarak saat 09.30’da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi Kahverengi Salon’da “Afet Sırasında Âlimlerin Sorumluluğu” konulu 4. Bölge Toplantısı gerçekleştirilecek.

Din adamları, akademisyenler ve uzmanların katılımıyla düzenlenecek toplantıda, afet anlarında dini liderlerin toplum üzerindeki sorumlulukları, halkı bilinçlendirme çalışmaları ve dayanışmanın önemi vurgulanacak. Konuşmacılar, geçmiş depremlerden çıkarılan dersler ve gelecekte alınması gereken tedbirler üzerine değerlendirmelerde bulunacak. Toplantının ardından saat 12.00’da KSÜ Avşar Kampüsü’nde, depremde hayatını kaybedenler anısına inşa edilen Deprem Anıtı’nın açılışı gerçekleştirilecek.

Anıt, depremde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak ve felaketin unutulmamasını sağlamak amacıyla inşa edildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kongre ve anıt açılışına tüm vatandaşlar davet edildi.