Deprem sonrası sağlık sisteminde yaşanan çöküşe dikkat çeken Karatutlu, Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ve Kahramanmaraş’ta hastane açıldığı iddialarının sahada karşılığının olmadığını belirtti.

“Hastane açılışları gösteri, gerçekler acı!”

Dr. İrfan Karatutlu, 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş’ta 4 hastanenin yıkıldığını hatırlatarak, 2’si devlet, 2’si özel olmak üzere bu hastanelerin yerine yenilerinin yapılmadığını vurguladı. Defne’de 3-4 ayda yapılan Acil Durum Hastanesi’nin Kahramanmaraş’ta 24 ayda ancak tamamlandığını ifade eden Karatutlu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun “Deprem öncesinde 1.930 yatak kapasitesine sahip olan Kahramanmaraş’ta bu rakamı 2.000’e çıkardık” açıklamasının gerçeklerle örtüşmediğini belirtti.

“Kahramanmaraş’ta 2 bin yataklı hastane nerede? Ben araştırdım, bulamadım” diyen Karatutlu, yeni açıldığı söylenen hastaneleri yerinde incelediğini, ancak Türkoğlu Devlet Hastanesi’nin tamamen kapalı olduğunu, 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’nde ise yalnızca poliklinik hizmeti verildiğini ve yatak kapasitesinin %95’inin hâlâ kapalı olduğunu belirtti.

“Sağlık Bakanı ve iktidar milletvekilleri Yörük Selim Hastanesi’ne uğramadı”

Karatutlu, Kahramanmaraş’ın sağlık hizmetlerinde yaşadığı büyük kriz karşısında iktidarın duyarsızlığını eleştirerek, alt alta üst üste hizmet verilen Yörük Selim Hastanesi’ne ne Sağlık Bakanı’nın ne de iktidar milletvekillerinin uğramadığını söyledi. “Şehirde sadece 2 KBB ve 2 cildiye uzmanı var. Personel dağılım cetveline göre 11 olması gereken KBB uzmanı nerede?” diye soran Karatutlu, uzman hekim eksikliğinin halkın sağlık hizmetlerine erişimini ciddi şekilde kısıtladığını belirtti.

Sağlık Bakanı’nın Kahramanmaraş’taki üniversite hastanesinin rektörüne bile randevu vermediğini ifade eden Karatutlu, şehirde yeterli doktorun olmadığını, yeni atamaların yapılmadığını ve mevcut sağlık personelinin büyük bir yük altında bırakıldığını vurguladı.

“Komşu Antep’te tek bir hastane 1.875 yataklı, Kahramanmaraş’a 2 bin yatakla övünmek ne demek?”

Dr. Karatutlu, Gaziantep’te açılan yeni şehir hastanesinin 1.875 yatak kapasitesine sahip olduğunu, ancak Kahramanmaraş gibi 1 milyon 200 bin nüfuslu bir şehrin toplam yatak kapasitesinin 2.000 olduğu iddiasının büyük bir çelişki yarattığını söyledi. “Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa” sözleriyle sağlık sistemindeki adaletsizliği sert bir dille eleştirdi.

Deprem sonrası yıkılan hastanelerle ilgili hiçbir idari, hukuki veya teknik soruşturma açılmadığını belirten Karatutlu, üstelik yeni hastanenin yine birinci sınıf tarım arazisi üzerine inşa edilerek bilimsel uyarıların hiçe sayıldığını ifade etti.

“Hastanelerde gerçek kapasiteyi gösterin, yeni personel atamalarını yapın!”

“Açıldı” denilen hastanelerin tam kapasite çalışmadığını, uzman doktor ve ekipman eksikliğinin had safhada olduğunu belirten Karatutlu, iktidar milletvekillerine seslenerek “Hastanelerde tam kapasite hizmet verildiğini iddia ediyorsanız, buyurun Yörük Selim Hastanesi’ne gidin ve gerçeği görün” dedi.

Kahramanmaraş’ın sağlık alanında yaşadığı büyük mağduriyetin giderilmesi için yetkilileri harekete geçmeye çağıran Karatutlu, sağlık sistemindeki bu çöküşün sadece binaların açılmasıyla değil, nitelikli doktor atamalarıyla ve donanımlı hastanelerle çözülmesi gerektiğini vurguladı.