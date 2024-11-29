Açıklamada, söz konusu alanın 1997 yılında otopark hizmeti amacıyla Selçuk Belediyesi’ne devredildiği, ancak izin süresinin dolmasının ardından alanın 24 Ekim 2024 tarihinde Selçuk Belediyesi’ne devrinin yapılması için tebligat gönderildiği belirtildi. Verilen 30 günlük sürenin sonunda alanın iadesi gerçekleşmediği için 27 Kasım 2024 tarihinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından teslim alındığı ifade edildi.

HGS Sistemi ve Ücretsiz Girişler Başlıyor

Genel Müdürlük, otopark alanının devralınmasının ardından vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması amacıyla Meryemana Tabiat Parkı’nda çevre düzenleme, bakım-onarım ve girişlerdeki yoğunluğun azaltılması amacıyla HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) kurulumu çalışmalarına başlandığını duyurdu. Bu çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor ve 1 Ocak 2025 tarihine kadar alana girişlerin ücretsiz olacağı vurgulandı.

Asılsız İddialar Reddedildi

Açıklamada ayrıca, bazı medya organlarında yer alan “alanın devrinden sonra fiyatların arttığı” yönündeki iddiaların asılsız olduğu ifade edilerek, söz konusu ücret tarifesinin 22 Mart 2024 tarihinde onaylanan 2024 Korunan Alan Ücret Tarifesi kapsamında belirlendiği ve devrin ardından herhangi bir fiyat artışının söz konusu olmadığı vurgulandı.