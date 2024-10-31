Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın öncülüğünde her Çarşamba gerçekleştirilen bu buluşmalarda, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de hazır bulunarak vatandaşların sorunlarına hızlı çözümler sunuyor.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Akpınar, Akyar Mahallesi'nin TOKİ projeleriyle yeniden şekillendiğini ve doğuya doğru gelişen ilçenin öncü mahallelerinden biri haline geldiğini vurguladı. Akpınar, bölgenin sadece fiziki dönüşümle değil, sosyal yapısıyla da geliştiğini belirterek, belediye olarak bu sürece katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Başkan Akpınar, konuşmasında şunları söyledi:"Mahalle toplantılarımızla halkımızın sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm üretmeye devam ediyoruz. Akyar Mahallesi, TOKİ projeleri sayesinde büyük bir dönüşümden geçiyor ve doğuya açılan kapılarımızdan biri olarak gelişime öncülük ediyor. Bugün burada sizlerin taleplerini dinleyerek mahallemizin daha iyi bir geleceğe ulaşması için çalışacağız."

Toplantı boyunca Akyar Mahallesi sakinleri, talep ve önerilerini doğrudan başkan yardımcılarına ve birim müdürlerine iletme fırsatı buldu. Toplanan veriler ışığında, bölgedeki ihtiyaçlara yönelik kısa vadeli ve uzun vadeli çalışmaların planlandığı belirtildi.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin mahalle toplantıları, ilçenin farklı noktalarında düzenlenmeye devam edecek. Başkan Akpınar, her mahallede vatandaşlarla buluşarak Dulkadiroğlu'nun geleceğini halkla birlikte inşa etmeye kararlı olduklarını ifade etti.