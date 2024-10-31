Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 6 Şubat depremlerinin ardından hasar alan, altyapısı ayağa kaldırılmaya çalışılan Nurhak’ta çalışmalar kapsamında bozulan yollar da Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. 15 bin metrekare asfalt ve 65 bin metrekare parke çalışmasının yapıldığı ilçede, yol yatırımları 40 Milyon TL’yi aştı. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar vatandaşın da beğenisini kazandı.

Altyapı Çalışmasında Bozulan Yollar Yenileniyor

Sürdürülen çalışmalarla ilgili Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamada ise, “Şehir genelinde altyapı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Nurhak’ta hayata geçirilen içmesuyu yatırımı oldu, proje tamamlanmak üzere. Çalışmalar esnasında bozulan yollar yine KASKİ ekipleri tarafından yenileniyor. Bugüne kadar 15 bin metrekare asfalt ve 65 bin metrekare parke olmak üzere toplam 80 bin metrekarelik bakım çalışması yapıldı. Bu yatırımın maliyeti 40 Milyon TL. Tüm ilçelerimiz için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.