Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın öncülüğünde düzenlenen “Son Gün 72 Saat” adlı tiyatro gösterisi, 9 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Tiyatro gösterisi, deprem sürecinde yaşanan insan hikayelerini ve dayanışma ruhunu sahneye taşıyarak izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Deprem şehitlerinin aziz hatırasını yaşatmayı amaçlayan etkinlikte, toplumun afetlere karşı bilinçlenmesi ve dayanışmanın önemi vurgulanacak.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, “Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu büyük afet, hem bölgemizi hem de ülkemizi derinden etkiledi. Deprem şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Onların anısını yaşatmak ve dayanışma ruhunu canlı tutmak için tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı etkinliğe davet ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe tüm vatandaşlar davet edilirken, gösterinin deprem gerçeğine dikkat çekerek toplumsal bilinci artırması bekleniyor.