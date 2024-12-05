Bahattin Kundakçı, bugün Göksun Ulu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, Kundakçı ailesinin yakınları, Göksun Belediyesi çalışanları, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duygusal anların yaşandığı tören sonrası merhum, Kayabaşı Mahallesi Mezarlığı’nda ebedi istirahatgahına defnedildi.

Cenaze töreninde, Göksun Belediye Başkanı ve belediye çalışanları, acılı aileyi yalnız bırakmadı. İlçede sevilen bir isim olan Bahattin Kundakçı, yardımseverliği ve dürüst kişiliğiyle herkesin takdirini kazanmıştı.

GÖKSUN HALKINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI YAĞDI

Göksun halkı, Kundakçı ailesine destek olmak adına sosyal medyada ve yüz yüze taziye mesajlarını iletti. Bahattin Kundakçı’nın hayatı boyunca gösterdiği örnek kişilik, vefatının ardından bir kez daha hatırlandı.

BAHATTİN KUNDAKÇI: GÖKSUN’UN ÖRNEK İNSANI

Göksun’da dürüstlüğü, yardımseverliği ve mütevazılığıyla tanınan Bahattin Kundakçı, çevresinde her zaman sevgi ve saygıyla anıldı. İlçede derin bir iz bırakan merhumun vefatı, Göksun’da büyük bir boşluk oluşturdu.

ANADOLUPRESS ailesi olarak, merhum Bahattin Kundakçı’ya Allah’tan rahmet, değerli meslektaşımız Dündar Kundakçı ve ailesine sabır diliyoruz. Mekânı cennet, ruhu şad olsun.