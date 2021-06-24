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11 katlı bina çöktü! Göçük altında kalanlar var

ABD güne büyük bir felaket haberiyle başladı. Florida eyaletinde bulunan Miami şehrinde bulunan 11 katlı bir bina çöktü. Olay sonrası göçük altında kalanlar olduğu bilgisi verildi.

11 katlı bina çöktü! Göçük altında kalanlar var

11 katlı bina çöktü! Göçük altında kalanlar var

ABD güne büyük bir felaket haberiyle başladı. Florida eyaletinde bulunan Miami şehrinde bulunan 11 katlı bir bina çöktü. Olay sonrası göçük altında kalanlar olduğu bilgisi verildi.

24 Haziran 2021 Perşembe 13:06
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ABD, güne felaket haberiyle başladı. Son dakika haberine göre Florida eyaletinin Miami şehrinde bir bina çöktü. Göçük altında kalanlar olduğu bilgisi verildi.

Korkunç olay ABD'nin Florida eyaletinin Surfside kasabasındaki Collins Bulvarı'nda meydana geldi. Bir otelin hemen yanında bulunan apartmanın büyük bir gürültüyle parçalar halinde çöktüğü duyuldu.

Binanın neden çöktüğü henüz açıklanmazken Miami İtfaiye birimleri olay yerinde enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Miami İtfaiyesi, "kısmi bir bina çöküşü" ile uğraştıklarını doğruladı. En az iki kişi hastaneye kaldırıldı ve çok sayıda kişinin yaralandığı düşünülüyor.

CBS Miami muhabiri Brooke Shafer, "İçeride insanlar olduğunu duyuyoruz. Henüz kaç kişinin yaralandığını ve mahsur kalan birinin olup olmadığını bilmiyoruz" dedi.

Çöken binanın 11 katlı olduğu ortaya çıkarken binada yaşayanların korkunç olaya uykuda yakalanmış olmasından korkuluyor. Enkaz altında kalanların olduğu ve çok sayıda kişinin ölmüş olmasından korkulduğu bölgeden gelen ilk haberler arasında.

Son Güncelleme: 24.06.2021 17:17
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11 Katlı Bina çöktü! Göçük Altında Kalanlar Var
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