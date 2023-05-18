Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Göksun Kınıkkoz Grup Yolu Yenileniyor!
Göksun Kınıkkoz Grup Yolu Yenileniyor!
Ekinözü ve Nurhak’ta Barınma Merkezlerinin Alt ve Üst Yapısı Büyükşehir’den
Ekinözü ve Nurhak’ta Barınma Merkezlerinin...
Elbistan’da Yol Yenileme Çalışmaları Sürüyor!
Elbistan’da Yol Yenileme Çalışmaları Sürüyor!
Başkan Güngör, UNDP Heyetini Ağırladı
Başkan Güngör, UNDP Heyetini Ağırladı
Dr. Öğr. Üyesi Toktamış Savaş, Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde
Dr. Öğr. Üyesi Toktamış Savaş,...

35 noktada eş bulma merkezleri açıldı!

Nüfus sayısının giderek azaldığı komşuda eş bulma merkezleri açıldı. Şimdilik 35 noktada da açılan bu eş bulma merkezlerini bizzat bakanlık duyurdu. Buraya özellikle gençlerin rağbet ettiği belirtildi.

35 noktada eş bulma merkezleri açıldı!

35 noktada eş bulma merkezleri açıldı!

Nüfus sayısının giderek azaldığı komşuda eş bulma merkezleri açıldı. Şimdilik 35 noktada da açılan bu eş bulma merkezlerini bizzat bakanlık duyurdu. Buraya özellikle gençlerin rağbet ettiği belirtildi.

18 Mayıs 2023 Perşembe 12:23

İran’ın nüfusu giderek azalıyor ve bu durumun önüne geçebilmek adına İran rejimi farklı yöntemler bulmaya başladı. Bekar erkek ve kadınları bir araya getiren, cazibeli eş bulma merkezleri açıldı. Buraya gelen İranlılar, birbirleri ile tanışma fırsatı buluyorlar.

İnternetin sınırlandırıldığı bir ülkede muta nikahı diye zinayı meşrulaştıran bir uygulama olmasına karşı İran’da evlilik oranı ve buna bağlı olarak nüfus sayısı giderek azalıyor. İran rejimi buna karşı olarak yeni bir adım attı ve bay-bayan gençleri bir araya getirerek tanışmalarına vesile olmalarını ve bu şekilde evlilik oranlarını artırmayı hedefliyor.

İran Gençlik ve Spor Bakanlığı Planlama ve Sosyal Gelişim Genel Müdürü Mehdi Muttakifer, aile kurmayı kolaylaştırmak amacıyla 15 eyalette 35 noktada “eş bulma merkezleri” açıldığını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) konuşan Muttakifer, ülkede son yıllarda sıkça gündeme gelen evlenememe sorununa karşı atılan adımları anlattı. Muttakifer, “15 eyalette 35 noktada eş bulma merkezleri açılmıştır” dedi.

Peki bu İran’da eş bulma merkezleri nerelerde diye soracak olursanız hemen yanıtlayalım;

Bu eş bulma merkezleri, başkent Tahran’da 8, Kum’da 5, İsfahan’da 4, Doğu Azerbaycan, Rezevi Horasan ve Kohgiluye Buyer Ahmed’de ikişer, Batı Azerbaycan, Çahar Mahal-Bahtiyari, Kuzey Horasan, Zencan, Kirmanşah ve Gülistan eyaletlerinde birer tane bulunuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çöl beyaza büründü, kara gömülen develer neye uğradığını şaşırdı
Çöl beyaza büründü, kara gömülen develer neye uğradığını şaşırdı
Futbol Dünyasının Efsane İsmi Pele Hayatını Kaybetti
Futbol Dünyasının Efsane İsmi Pele Hayatını Kaybetti
Gemi battı! 31 asker kayıp
Gemi battı! 31 asker kayıp
ABD'de silahla ölümler 32 yılın en yüksek seviyesinde
ABD'de silahla ölümler 32 yılın en yüksek seviyesinde
Dünya nüfusu 8 milyara ulaştı!
Dünya nüfusu 8 milyara ulaştı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber