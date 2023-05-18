35 noktada eş bulma merkezleri açıldı!

İran’ın nüfusu giderek azalıyor ve bu durumun önüne geçebilmek adına İran rejimi farklı yöntemler bulmaya başladı. Bekar erkek ve kadınları bir araya getiren, cazibeli eş bulma merkezleri açıldı. Buraya gelen İranlılar, birbirleri ile tanışma fırsatı buluyorlar.

İnternetin sınırlandırıldığı bir ülkede muta nikahı diye zinayı meşrulaştıran bir uygulama olmasına karşı İran’da evlilik oranı ve buna bağlı olarak nüfus sayısı giderek azalıyor. İran rejimi buna karşı olarak yeni bir adım attı ve bay-bayan gençleri bir araya getirerek tanışmalarına vesile olmalarını ve bu şekilde evlilik oranlarını artırmayı hedefliyor.

İran Gençlik ve Spor Bakanlığı Planlama ve Sosyal Gelişim Genel Müdürü Mehdi Muttakifer, aile kurmayı kolaylaştırmak amacıyla 15 eyalette 35 noktada “eş bulma merkezleri” açıldığını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) konuşan Muttakifer, ülkede son yıllarda sıkça gündeme gelen evlenememe sorununa karşı atılan adımları anlattı. Muttakifer, “15 eyalette 35 noktada eş bulma merkezleri açılmıştır” dedi.

Peki bu İran’da eş bulma merkezleri nerelerde diye soracak olursanız hemen yanıtlayalım;

Bu eş bulma merkezleri, başkent Tahran’da 8, Kum’da 5, İsfahan’da 4, Doğu Azerbaycan, Rezevi Horasan ve Kohgiluye Buyer Ahmed’de ikişer, Batı Azerbaycan, Çahar Mahal-Bahtiyari, Kuzey Horasan, Zencan, Kirmanşah ve Gülistan eyaletlerinde birer tane bulunuyor.