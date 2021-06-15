ABD Başkanı Biden'dan yeni açıklama: Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum

ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Erdoğan ile Brüksel'de yaptığı ikili görüşmeye ilişkin, "Çok iyi bir toplantıydı." değerlendirmesinde bulunurken Başkan Erdoğan, "Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını, tam tersine iş birliği alanlarımızın sorun başlıklarından daha geniş ve zengin bir görünüm sergilediğini düşünüyoruz." dedi. Son dakika haberine göre ABD Başkanı Biden, Başkan Erdoğan ile görüştüğü konulardan Afganistan'ın sorulması üzerine "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum." dedi.

Türkiye ve Amerikan medyasının kilitlendiği Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki kritik görüşme NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Brüksel'de gerçekleşti. Türkiye saati ile saat 19.00'da başlayan görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Erdoğan ve Biden'ın başbaşa görüşmesinin ardından heyetler arası toplantıya geçildi. Görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan eşlik etti. BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan, uzun yıllara dayalı dostluklarının bulunduğu Biden ile gündemlerinde yer alan konularla ilgili kapsamlı görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Biden ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

YENİ İŞBİRLİKLERİ ELE ALINDI

Biden ile uzun yıllara dayalı dostluğumuz bulunuyor. Gündemimizde yer alan konularla ilgili kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk.

Hem görüş ayrılığı yaşadığımız meseleleri hem de ortak çıkarlara sahip olduğumuz alanlardaki işbirliği imkânlarını yapıcı bir yaklaşımla ele aldık. Etkin işbirliğine ihtiyaç duyduğumuz coğrafyalarda yapacağımız ortak çalışmaları görüştük. algın sonrası ortaya çıkacak yeni fırsatları da dikkate alarak aramızdaki ekonomik potansiyelin tam anlamıyla hayata geçirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik. İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde doğrudan diyalog kanallarını etkin ve düzenli şekilde kullanma konusunda mutabık kaldık.

Neticede son derece yararlı ve samimi bir görüşme oldu. Her alanda karşılıklı saygı ve çıkara dayalı verimli bir işbirliği döneminin başlaması noktasında güçlü bir iradenin olduğunu görüyorum.



Sayın Biden'la önümüzdeki dönemde bu hedefler doğrultusunda işbirliğimizi artıracağız. Türkiye ile ABD ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını, tam tersine işbirliği alanlarımızın sorun başlıklarından daha geniş ve zengin bir görünüm sergilediğini düşünüyoruz.



Türkiye ile ABD'nin bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmalarını yürüteceğine inanıyoruz.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmede önemli adımlar ve işbirliği zeminini artırma yönündeki kararlılıklarını vurguladıklarını açıkladı.

BIDEN'İ TÜRKİYE'YE DAVET ETTİM

Sayın Biden'a ifade ettim. Eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa, diplomatik, lojistik, mali konularda Amerika'nın bize vereceği destek büyük önem arz ediyor. Ayrıca burada Taliban gerçeğini de bir kenara koymak mümkün değil.



Afganistan'da, Pakistan'ı, Macaristan'ı yanımıza alma konusundaki düşüncelerimizi kendilerine söyledik. Kendisini ayrıca Türkiye'ye davet ettim. Şu yoğunlukları aştıktan sonra Türkiye'ye gelebileceğini de ayrıca söyledi.

S-400 konusunun tabii ki böyle bir görüşmede gündeme gelmemesi mümkün değil. Daha önce bizim düşüncemiz neyse aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ifade ettim. Bunun yanında F-35 konusunu kendilerine aynı şekilde ifade ettim.



Terör örgütleri arasında ayrım yapan, 'iyi terörist-kötü terörist' sınıflamasına giden çarpık anlayış mevcudiyetini ne yazık ki koruyor. Gerek zirve hitabımızda, gerekse ikili görüşmelerimizde PYD/PKK'ya verilen desteğin artık sonlandırılması gerektiğini açıkça dile getirdik.

BIDEN'DAN İLK AÇIKLAMA

Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi kapsamında, Başkan Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren ABD Başkanı Biden, heyetler arası görüşmenin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.



Görüşmeyi takip eden Beyaz Saray'a akredite muhabirlerin bildirimine göre, Biden, görüşmede neler konuşulduğuna ilişkin, "Çok iyi bir toplantıydı." yorumunda bulundu. Biden, "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık. Toplantının çoğu baş başaydı. Birçok konuda nasıl ilerleme kaydedeceğimizi de ele aldık. Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek. Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.



BIDEN'DAN YENİ AÇIKLAMA: İYİ ŞEYLER HİSSEDİYORUM

ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile dünkü görüşmesi hakkında "iyi şeyler hissettiğini" söyledi.

Biden, AB-ABD Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.

Toplantıya girişte bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dünkü görüşmenizde Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı hakkında mutabakata vardınız mı? Bu konuyu görüştünüz mü?" sorusunu yanıtlayan Biden, "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımız hakkında iyi şeyler hissediyorum." karşılığını verdi.

Biden, diğer soruları yanıtlamadan von der Leyen ve Michel ile görüşmeye geçti.