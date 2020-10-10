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ABD'de büyük felaket! Ulusal muhafızlar seferber edildi...

ABD'nin Louisiana eyaleti Delta kasırgasının etkisi altına girdi.

ABD'de büyük felaket! Ulusal muhafızlar seferber edildi...

ABD'de büyük felaket! Ulusal muhafızlar seferber edildi...

ABD'nin Louisiana eyaleti Delta kasırgasının etkisi altına girdi.

10 Ekim 2020 Cumartesi 11:45
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Louisiana'nın Creole bölgesini dün 2. kategori kasırga seviyesinde vurmaya başlayan Delta'nın rüzgar hızı saatte 155 kilometreyi buldu. Louisiana Valisi John Bel Edwards, halka yardım için 2 bin 400 Ulusal Muhafızın seferber edildiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaleti Delta kasırgasının etkisi altına girdi. Creole bölgesinin iç kesimlerine ilerledikçe etkisini yitiren ve 1. kategoriye çekilen Delta, eyalette elektrik kesintilerine neden oldu.

OKULLAR VE RESMİ KURUMLAR KAPATILDI

Louisiana'dan Mississippi'nin kuzeyine ve Tennessee Vadisi'ne ilerlemesi beklenen kasırga nedeniyle okullar ve resmi kurumlar kapatıldı. Louisiana Valisi John Bel Edwards, halka yardım için 2 bin 400 Ulusal Muhafızın seferber edildiğini açıkladı.


Eyalette ağustos ayında da 4. kategori seviyesindeki Laura kasırgası etkili olmuş ve hasara yol açmıştı. Eyalette ağustos ayında da 4. kategori seviyesindeki Laura kasırgası etkili olmuş ve hasara yol açmıştı.

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ABDde Büyük Felaket! Ulusal Muhafızlar Seferber Edildi...
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