ABD'de kanlı baskın

Trump taraftarları ve polis arasında arbede yaşandı. Polisin ilk etapte biber gazı ile müdahale ettiği gösterilerde silahlar ateşlendi. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti, en az 52 kişi gözaltına alındı. Washington'da 15 günlük OHAL ilan edildi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Şiddet asla kazanmaz; özgürlük kazanır" açıklamalarında bulundu. Trump, Pence'in üst düzey danışmanının Beyaz Saray'a girişini yasakladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girdi. Kongre binası önünde Trump destekçileriyle polis arasında arbede yaşandığı görüldü. Polisin Kongre'nin de içinde bulunduğu kompleksteki bazı binaları boşalttığı belirtildi. Kongre'de yapılan seçim oturumuna ara verildi. Kongre polisi binaya giriş çıkışların durdurulduğunu duyurdu. Kongre binasında bulunan kişilere odalarında kalmaları ve camlardan uzak durmaları tavsiye edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık üç buçuk saat süren olayların ardından, TSİ 01.30 sularında güvenlik güçlerinin Kongre binasında güvenliği sağladığı ifade edilirken çıkan çatışmalarda 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kongre binasında olaylar sırasında bir kadının silahla ağır yaralandığını açıklamıştı. Reuters'ın aktardığı bilgiye göre Kongre'de vurulan kadın hayatını kaybetti.

PENCE'DEN AÇIKLAMA

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ABD Kongre binasına zorla giren göstericilere ve yaşanan olaylara dair sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "Bugün ABD Capitol tarihinde karanlık bir gündü, ancak ABD Capitol polisinin, federal eyaletin ve yerel güvenlik güçlerinin hızlı çabaları sayesinde şiddet bastırıldı. Kongre Binası güvende ve çalışmalar devam ediyor. Bu tarihi yeri savunmak için görevlerinde kalan kadın ve erkeklere her zaman minnettar olacağız. Bugün, Kongre binamızda çıkan olaylara neden olan kişilere; siz kazanmadınız, şiddet asla kazanmaz özgürlük kazanır" dedi. Pence mesajını "Hadi işe geri dönelim" sözleriyle bitirdi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR!

Pence ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda güvenlik güçlerine teşekkür etti. Pence, "Capitol Hill polis memurlarına ve tüm emniyet teşkilatı görevlisine bugün bizi güvende tuttukları için teşekkür ederiz. Hizmetiniz sayesinde Capitol güvenli hale getirildi ve gerçekten minnettarız" dedi.

OHAL KARARI

ABD'de başkent Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan olaylar nedeniyle başkentteki OHAL kararının 15 gün uzatıldığını duyurdu.



Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentte yaşanan olaylar nedeniyle OHAL kararının 15 gün uzatıldığını duyurdu. ABD'de göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Washington DC'de düzenlediği mitingin ardından ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı onaylayacak olan seçiciler kulunun toplandığı ABD Kongresi'ne zorla girmişti. Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser kongre binasına girilmesinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.

TRUMP'TAN MIKE PENCE KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan gerginliğin ardından kendisinin aksine anayasanın yanında yer alan yardımcısı Mike Pence'in çalışma ekibinin başındaki isim olan Marc Short'un Beyaz Saray'a girişini yasakladığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Washington DC'deki "Amerika'yı Kurtar" adlı mitinginin ardından yaşanan gerginliğin yansımaları sürüyor.ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in çalışma ekibinin başında olan Marc Short'un Beyaz Saray'a girişini yasakladığı açıklandı. Trump, "Mike Pence, umarım ülkemizin iyiliği için ayağa kalkabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?



ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika'yı Kurtar" adlı mitingine başkent Washington DC'de başladı. Trump, seçimlerde hile yapıldığına dair iddialarını yineleyerek, "Asla pes etmeyeceğiz, asla kabul etmeyeceğiz, işin içinde bir hırsızlık olduğunda kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"PENCE DOĞRU OLANI YAPARSA SEÇİMİ KAZANIRIZ"



ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in doğru olanı yapması halinde seçimi kazanacaklarını ifade ederek, "Umarım Mike doğru olanı yapacaktır. Umarım öyledir, umarım. Çünkü Mike Pence doğru şeyi yaparsa seçimi kazanırız. Başkan Yardımcısı Pence'in yapması gereken tek şey, belgeyi yeniden onaylamak için eyaletlere geri göndermek ve biz başkan olacağız ve sizler en mutlu insanlar olacaksınız" dedi.

CUMHURİYETÇİ SENATÖRLERİ SUÇLAMIŞTI



Trump, konuşmasında Cumhuriyetçi senatörlerin Demokratlara göz yumduğunu belirterek, "Bunlardan çok var. Harika olanları da var ama bir sürü zayıf olan var. Demokratlar sınırları açarken, orduyu yıkarken ve Amerika'yı sonlandırırken görmezden geldiler. Mücadele etmeyenleri ön planda tutmalıyız. Onların kim olduğunu size söyleyeceğiz" dedi.

PENCE'TEN TRUMP'IN ÇAĞRISINA YANIT



ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği "Amerika'yı Kurtar" adlı mitingde Başkan Yardımcısı Mike Pence'e çağrıda bulunmasının ardından Pence'ten yanıt geldi. Başkan Yardımcısı Pence, "Anayasayı desteklemeye ve savunmaya yönelik ettiğim yemin, beni hangi Seçiciler Kurulu oyunun sayılıp sayılmayacağına karar vermek için tek taraflı yetki iddia etmekten alıkoyuyor" dedi. Pence, Seçiciler Kurulu'nda oylara itiraz etme gibi bir yetkisinin olmadığını vurgulayarak, "ABD tarihinde hiçbir başkan yardımcısı böyle bir hak iddiasında bulunmadı" ifadelerini kullandı.