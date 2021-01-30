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Annesinin cesedini 10 yıl boyunca derin dondurucuda sakladı!

Japonya'nın başkenti Tokyo'da şaşırtıcı bir olay meydana geldi. 48 yaşındaki Yumi Yoshino, 10 yıl önce ölen annesinin cesedini derin dondurucuda sakladı. Yoshino, kiraları ödeyemeyince evden çıkmak zorunda kaldı ve olay açığa çıktı.

Annesinin cesedini 10 yıl boyunca derin dondurucuda sakladı!

Annesinin cesedini 10 yıl boyunca derin dondurucuda sakladı!

Japonya'nın başkenti Tokyo'da şaşırtıcı bir olay meydana geldi. 48 yaşındaki Yumi Yoshino, 10 yıl önce ölen annesinin cesedini derin dondurucuda sakladı. Yoshino, kiraları ödeyemeyince evden çıkmak zorunda kaldı ve olay açığa çıktı.

30 Ocak 2021 Cumartesi 12:23
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hayatını kaybeden annesinin cansız bedenini dondurucuda saklayan bir kadın, olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklandı.

Yerel basının emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre 48 yaşındaki Yumi Yoshino, Tokyo'da birlikte yaşadıkları evde 10 yıl önce annesini ölü olarak buldu. Annesinin cansız bedenini yıllarca dondurucuda saklayan Yoshino, eksik kira ödemeleri nedeniyle evi terk etmek zorunda kalınca yakayı ele verdi.

Daireye gelen temizlik görevlisinin cesedi bulmasıyla ortaya çıkan olayın ardından şüpheli, Tokyo yakınlarındaki Chiba'da kaldığı otelde dün yakalandı. Şüphelinin polisteki ifadesinde, "Evden taşınmak istemediğim için sakladım" dediği belirtildi.

Donmuş cesette darp izine rastlanmadığı öğrenilirken, şahsın kesin ölüm nedeni ve zamanının da tespit edilemediği kaydedildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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