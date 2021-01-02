Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek’in Yeni Yıl Mesajı
Başkan Mahçiçek’in Yeni Yıl Mesajı
Göksun Millet Konağı ve Meydanı Tamamlandı
Göksun Millet Konağı ve Meydanı...
SANKO Holding onursal başkanı Konukoğlu’na vefa ödülü
SANKO Holding onursal başkanı Konukoğlu’na...
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Yalnız Ardıç Mevkiinde Yol Genişledi
Yalnız Ardıç Mevkiinde Yol Genişledi

Basılan adam pencereden atlayarak kaçtı

Rusya’nın Kuznetsk şehrinde kocasını aldatan bir kadının, kocasının eve gelmesi sonucu aldattığı sevgilisinin apartmanın balkonundan aşağı sarkarak evden kaçma anları ilginç görüntülere sahne oldu.

Basılan adam pencereden atlayarak kaçtı

Basılan adam pencereden atlayarak kaçtı

Rusya’nın Kuznetsk şehrinde kocasını aldatan bir kadının, kocasının eve gelmesi sonucu aldattığı sevgilisinin apartmanın balkonundan aşağı sarkarak evden kaçma anları ilginç görüntülere sahne oldu.

02 Ocak 2021 Cumartesi 15:22
banner459

Rusya'nın Kuznetsk kentinde pembe dizileri aratmayan bir olay yaşandı. Yerel medyaya göre, kocasını aldatan bir kadının, kocasının eve gelmesi sonucu aldattığı sevgilisinin apartmanın balkonundan aşağı sarkarak evden kaçmaya çalıştığı bildirildi.

GİZLİ KAÇIŞI GÖRGÜ TANIĞI DEŞİFRE ETTİ

Balkondan kaçmaya çalışırken sokakta toplanan kalabalık "gizli kaçışı"cep telefonuyla kayda aldığı videoyla deşifre etti. Yerel medya olayın "aldatma" olduğunu ifade ederken, videoda,aldattığı kadının kocasının eve girmesinin ardından panikle kaçmaya çalışan adam, aşağı sarkarak, alt kattaki mağazanın tentesine düştüğü görüldü. Görüntüde balkonda saklanan adamla birlikte iki kişinin yer alması ise kafaları karıştırdı. Sosyal medyaya düşen olay, büyük yankı uyandırdı.

Son Güncelleme: 02.01.2021 15:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyayı hapsedip çılgınca eğlendiler
Dünyayı hapsedip çılgınca eğlendiler
Trump Vazgeçmiyor! Seçimle ilgili flaş bir başvuru daha!
Trump Vazgeçmiyor! Seçimle ilgili flaş bir başvuru daha!
Yemen'de Aden Havalimanı'nda patlama: Ölü ve yaralılar var
Yemen'de Aden Havalimanı'nda patlama: Ölü ve yaralılar var
ABD'den flaş S-400 teklifi
ABD'den flaş S-400 teklifi
Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın
Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber