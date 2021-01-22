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Çekirge istilası geri döndü

Geçtiğimiz yıl Somali, Etiyopya, Sudan gibi ülkelerde görülen çekirge istilası tekrardan dünyanın gündemine oturdu.

Çekirge istilası geri döndü

Çekirge istilası geri döndü

Geçtiğimiz yıl Somali, Etiyopya, Sudan gibi ülkelerde görülen çekirge istilası tekrardan dünyanın gündemine oturdu.

22 Ocak 2021 Cuma 13:04
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Her gün 150 km yol kat eden çekirge sürüleri şimdide o ülkede görüldü. BM raporuna göre, bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

Dünya çekirge sürüsü ile ilgili gelen bu son dakika haberini konuşuyor! Gelen son bilgilere göre, Kenya'da birçok bölgenin, Etiyopya ve Sudan'dan gelen çöl çekirge sürülerinin istilasına uğradığı bildirildi. Tarım Bakanı Peter Munya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülke genelinde 47 ilçenin 15'inde çekirge sürülerinin istilasıyla mücadele edildiğini söyledi.

ÇEKİRGE SÜRÜSÜ İSTİLASIYLA KARŞI KARŞIYA

Munya, "Kenya, yeni bir çekirge sürüsü istilasıyla karşı karşıya. 47 ilçenin 15'inde çekirge sürüsü tespit edildi." dedi.

Ülkenin birçok bölgesinde çekirge sürülerinin görüldüğünü kaydeden Munya, gerekli önlemlerin alındığını ancak tehlikenin henüz geçmediğini vurguladı.

BM'DEN UYARI

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FOA) göre, Doğu Afrika ülkelerini istila eden çekirgelerle mücadele için 38 milyon dolara ihtiyaç duyuluyor.

FOA, yeni olgunlaşmamış sürülerin Etiyopya, Kenya ve Somali'nin farklı bölgelerinde yayılmaya başladığını ve bu ay Güney Sudan, Tanzanya ve Uganda'ya ulaşabileceği uyarısı yaptı.

Gıda güvenliğine büyük tehdit oluşturan çekirge sürüleri, geçen yıl, bölgede yüz binlerce hektar tarım arazisine zarar vermişti.

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

Çekirge sürüleri her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.

Son Güncelleme: 22.01.2021 16:03
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