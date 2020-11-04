Çekirgeler çiftçilerin kabusu oldu

Yetkililer, tüm çabalara rağmen zararın önlenemediğini belirtiyor. Doğu Afrika'da son 1 yıldır süren çekirge istilaları, Etiyopya'daki çiftçilerin bir yıllık emeğini yok ederek halkı çaresizliğe mahkum etti.

Doğu Afrika'da son 1 yıldır süren çekirge istilaları, Etiyopya'daki çiftçilerin bir yıllık emeğini yok ederek halkı çaresizliğe mahkum etti.

AA muhabiri, ülkenin doğusundaki Somali eyaletinde, tarlalarda bir yandan çekirgeleri kovmaya diğer yandan da geçimlerini nasıl sağlayacağını düşünen çiftçilerle ve sahadaki yerel yetkilerle konuştu.

Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü'nün (FOA) verilerine göre, ocaktan bu yana 100 milyon nüfuslu Etiyopya'da 200 bin hektardan fazla alana zarar veren çekirgeler, milyonlarca insanın gıdaya erişimini de tehlikeye attı. Oromiya eyaletinden sonra ülkenin en büyük ikinci eyaleti olan Somali'de darı, buğday ve nohut tarlaları yeşeren tarım ürünlerinden çok çekirge bulutları ya da ilaçlarla zehirlenmiş sürülerle kaplı.

Gelirinin önemli bölümünü tarımdan karşılayan ülke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve sellerin yanı sıra bu küçük canlılarla da başa çıkma gayreti içinde.

Eyaletin başkenti Jijiga'ya 50 kilometre uzakta çiftçilikle uğraşan Leyla Muhammed, 6 çocuğuna bu tarladan kazandıklarıyla baktığını anlatarak yaşadıklarından ötürü umutsuzluğa kapıldığını söyledi.

Çekirge sürülerinin bir kasırga gibi geldiğini ve tarım ürünlerini hızlıca tükettiğini anlatan Muhammed, "Mahsulümü mahvettiler. Ne yapılacağını bilmiyoruz. Yiyeceğimizi de çekirgelere karşı olan mücadelemizi de kaybettik." diye konuştu.