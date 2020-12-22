Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu,...
Başkan Mahçiçek, Mehmet Akif Ersoy’u Andı
Başkan Mahçiçek, Mehmet Akif Ersoy’u...
Sarıçukur Grup Yolu Tamamlanıyor
Sarıçukur Grup Yolu Tamamlanıyor
Enerji Bir Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Afşin’de!
Enerji Bir Sen Kahramanmaraş İl...
SANKO Üniversitesi hastanesi'nden kamuoyu açıklaması
SANKO Üniversitesi hastanesi'nden kamuoyu açıklaması

Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın

Ukrayna'nın Mikolayıv kentinde cinsel içerikli film stüdyosuna polis tarafından baskın düzenlendi. Yaklaşık 15 genç kadının çalıştırıldığı stüdyonun yöneticisi olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. Kadınların günde 16 saat çalıştırıldığı ortaya çıktı.

Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın

Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın

Ukrayna'nın Mikolayıv kentinde cinsel içerikli film stüdyosuna polis tarafından baskın düzenlendi. Yaklaşık 15 genç kadının çalıştırıldığı stüdyonun yöneticisi olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. Kadınların günde 16 saat çalıştırıldığı ortaya çıktı.

22 Aralık 2020 Salı 16:29
banner459

Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, internetten canlı olarak cinsel içerikli yayın yapan bir film stüdyosuna operasyon düzenlendiği ifade edildi.

YÖNETİCİ GÖZALTINA ALINDI

Stüdyonun yöneticisi olduğundan şüphelenilen 30 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı; ayrıca bilgisayarlara, cep telefonlarına, 100 bin grivna, 3 bin dolar ve bin euro paraya el konulduğu belirtildi.

GÜNDE 16 SAAT ÇALIŞTIRILIYORLAR

Stüdyoda çalıştırılan genç kadınların geçim sıkıntısı yaşayan kişiler arasından seçildiği, günlük çalışma sürelerinin 16 saati bulduğu ifade edildi. Soruşturmanın sürdüğü, film stüdyosunun yöneticileri ve organizatörleri olduklarından şüphelenilen yedi kişi hakkında yedi yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı kaydedildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Paşinyan'a papaz şoku
Paşinyan'a papaz şoku
İngiltere'de Mutasyon Kaosu
İngiltere'de Mutasyon Kaosu
Ülkede termometreler -48 dereceyi gördü
Ülkede termometreler -48 dereceyi gördü
Amerika tarihine geçecek LGBT skandalı
Amerika tarihine geçecek LGBT skandalı
O ülkede fırtına sonrası şoke eden görüntüler
O ülkede fırtına sonrası şoke eden görüntüler

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber