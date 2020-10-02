Donald Trump ve eşi Koronavirüse yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Trump, eşi Melania Trump'ın test sonucunun da pozitif olduğunu, süratle karantinaya girdiklerini belirtti. Açıklamanın ardından, Trump'ın koronavirüs salgınının ilk aylarında yaptığı 'dezenfektan enjekte etme' sözleri yeniden gündeme geldi. Trump, salgını çok uzun süre hafife almış, önlem almaya çalışan eyalet valilerini hedef göstermişti.

TRUMP'IN, 'VÜCUDA DEZENFEKTAN ENJEKTE ETME' SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump, salgının dünyayı kasıp kavurduğu nisan ayında Beyaz Saray'da dünyayı şoke eden sözler sarf etmişti. Başkan Trump, "Ultroviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Peki dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz; virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın dünyayı şoke eden açıklaması koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medyada yeniden konuşulmaya başlandı. Dezenfektan önerisi ile ilgili Trump'ı tiye alan paylaşımlar yapıldı.