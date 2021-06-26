Dünya İngiliz bakanı konuşuyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ofisinden bir sözcü, Johnson'ın Sağlık Bakanı Hancock'un özrünü kabul ettiğini ve Başbakan'ın "konunun kapandığını düşündüğünü" aktardı. Johnson'ın sözcüsü, Başbakan'ın Hancock'a güveninin tam olduğunu da sözlerine ekledi.

Hancock sosyal mesafe kurallarını çiğnediğinin ortaya çıkmasından sonra konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "insanları hayal kırıklığına uğrattığını" ve "çok üzgün olduğunu" söylemişti.

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Başkent Londra'da bulunan bakanlık binasında, 6 Mayıs'ta kaydedilen görüntülerde Hancock, danışmanı Coladangelo'u, etrafı kolaçan ettikten sonra kendisine çekerek öpüyor.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

42 yaşındaki Sağlık Bakanı, "Ülkeyi bu salgından çıkarmak için çalışmaya odaklanmaya devam ediyorum ve bu kişisel meselede ailemin mahremiyeti korunursa minnettar olurum" ifadelerini kullanmıştı.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, evli ve 3 çocuk babası Hancock ve danışmanı Coladangelo'nun samimi görüntüleri 6 Mayıs tarihinde Sağlık Bakanlığı binasında çekildi.

Öte yandan İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 kısıtlamaları kapsamında belirlediği kurallar kapsamında, kişilerin birbirlerinden 2 metre uzak durması ve maske takılması tavsiye ediliyor.

İŞÇİ PARTİSİ: "KONU KESİNLİKLE KAPANMADI"

İşçi Partisi, Hancock'u sosyal mesafe konusunda "ikiyüzlülük" ile suçlayarak Başbakan Johnson'ı Hancock'u görevden almaya çağırdı. İşçi Partisi, durumun savunulacak yanı olmadığını ifade ederek, hükümetin aksine "konunun kesinlikle kapanmadığını" söyledi.

İşçi Partisi Başkanı Annaliese Dodds ise Hancock hakkında, "Kuralları o koydu ve onları çiğnediğini de kabul ediyor. Bu nedenle gitmesi gerek" dedi.