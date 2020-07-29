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Google'dan Flaş Türkiye Kararı

Dünyanın en çok tıklanan sitelerinden Google, alışveriş sitelerine yönlendiren arama sonuçlarında değişikliğe gidiyor. Rekabet Kurumu'nun aldığı karar neticesinde 10 Ağustos'tan itibaren artık alışveriş sitelerinin reklamları gösterilmeyecek.

Google'dan Flaş Türkiye Kararı

Google'dan Flaş Türkiye Kararı

Dünyanın en çok tıklanan sitelerinden Google, alışveriş sitelerine yönlendiren arama sonuçlarında değişikliğe gidiyor. Rekabet Kurumu'nun aldığı karar neticesinde 10 Ağustos'tan itibaren artık alışveriş sitelerinin reklamları gösterilmeyecek.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 17:50

İnternet devi Google, arama motorunda çıkan ve alışveriş sitelerine yönlendiren arama sonuçlarında değişikliğe gidiyor. Şirket, Türkiye'de Rekabet Kurumu'nun aldığı karar doğrultusunda 10 Ağustos'tan itibaren artık alışveriş sitelerinin reklamlarını göstermeyecek.

Google, Rekabet Kurulu'nun kararı doğrultusunda 10 Ağustos 2020'den itibaren alışveriş reklamlarını arama sonuçlarından çıkarıyor. Rekabet Kurumu'nun Mayıs 2020'deki Google'daki alışveriş reklamlarıyla ilgili kararı kapsamında herhangi bir ürünün aramasını yapan kullanıcılar, artık alışveriş sitelerinden çıkan ürünleri ekranda göremeyecek.

Kullanıcılar bugün için Google'da bir ürün özelinde arama yaptığında 'slider' şeklinde ekrana fiyatlarıyla birlikte ürünler listeleniyor ve kullanıcılar hem fiyatları karşılaştırıyor hem de doğrudan ilgili fiyatın olduğu ürüne tıklayarak söz konusu alışveriş sitesine girebiliyor. Ancak 10 Ağustos'tan sonra bu mümkün olmayacak.

ARAMA SONUÇLARINDAN BU BÖLÜM YAKINDA KALDIRILACAK
Google'dan konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle: "Bu yılın başlarında Rekabet Kurumu Google'ın Alışveriş Karşılaştırma Servislerine (AKS) eşit davranması yönünde bir karar verdi. Yanıt olarak, Rekabet Kurumu'na (RK),satıcılardan Alışveriş reklamlarının gösterilebilmesi için AKS'lere Google Alışveriş'le aynı fırsatı sağlayacak ve Alışveriş reklamlarının ürün kalitesini hem kullanıcılar hem de satıcılar için sürdürülebilir kılacak bir dizi tedbir sunduk. Sunduğumuz tedbirler Alışveriş reklamları için Avrupa'da 600'den fazla AKS'nin katılımıyla 3 yıldır başarıyla uygulanan tedbirlere çok benzer bir çözüm yolu içeriyor. Ancak, sunduğumuz çözüm önerilerinin Türkiye için kabul edilebilirliği şu aşamada belirsiz."

Açıklamada, "Bu nedenle, faaliyetlerimizi yasal çerçevede sürdürebilmek ve müşterilerimize hazırlık yapabilmeleri için yeterli süreyi sağlamak amacıyla, maalesef 10 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Alışveriş reklamlarını Google'ın Türkiye'deki arama sayfalarından kaldıracağız" denildi.

Rekabet Kurumu internette kullanıcıların arama yaptığı ürünleri satan başka internet sitelerinin hakkının yendiği gerekçesiyle Google'ın arama sonuçlarına alışveriş reklamları almasının rekabeti ihlal ettiğini düşünüyor.

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Googledan Flaş Türkiye Kararı
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