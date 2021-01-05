Hava saldırısı ülkeyi kan gölüne çevirdi

Mali'de yayın yapan Studio Tamani radyosunun haberine göre, pazarı pazartesiye bağlayan gece Bounti köyüne hava saldırısı düzenlendi.

SALDIRININ KİMLER TARAFINDAN DÜZENLENDİĞİ BİLİNMİYOR

Bölgenin Belediye Başkanı Adama Griaba, radyonun yayınına katılarak yaptığı açıklamada, saldırının kimler tarafından düzenlendiğinin bilinmediğini ve ölü sayısının ise 100 ile 150 arasında olabileceğini kaydetti.

DÜĞÜNE KATILAN ÇOK SAYIDA KİŞİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Görgü tanıklarına göre, hava saldırısı sırasında köyde yapılan düğüne katılan çok sayıda kişi de öldü. Söz konusu saldırıda kaç kişinin yaralandığı ise bilinmiyor.