İran'da bu kez karakolu hedef aldılar! 19 ölü var

İran resmi ajansı IRNA'nın haberinde, "Zahidan'ı güvensiz hale getirmek için önceden meydana gelen teröristler ve isyancıların karakola ve meydandaki halka ateş açtığı" belirtildi. IRNA, bölgedeki kaynaklarına dayanarak saldırıda toplam 19 kişinin öldüğünü en az 15 kişinin de yaralandığını; ancak resmi açıklamanın yetkililer tarafından yapılacağını duyurdu.

"POLİS KARAKOLUNA ATEŞ AÇTILAR"

Öte yandan devlet televizyonuna konuşan Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Ahmed Tahiri, "Olay, Sünni vatandaşlar cuma namazından çıkarken teröristlerin ibadet edenlere yaklaşıp cami ve ibadet edenlerin önündeki polis karakoluna ateş açması sırasında meydana geldi." dedi.

İSTİHBARAT KOMUTANI DA HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu'nun Sistan-Beluçistan eyaletindeki istihbarat komutanı Albay Ali Musevi'nin de hayatını kaybettiği bildirildi. İran devlet televizyonu ilk olarak, "Albay Musevi, Zahidan kentindeki Mekki Cami yakınında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralandığını" duyurdu. İranlı komutanın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.