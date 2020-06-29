Kardashian’dan 200 Milyon Değerinde Satış

Kim Kardashian West'in makyaj markası KKW, kısa sürede hızla büyüdü. Business Insider'da yer alan habere göre, ABD'nin en büyük kozmetik şirketlerinden Coty, KKW'nun yüzde 20 hissesini satın almak için Kardashian West'le 200 milyon dolara anlaştı.

Coty, bu ay başında ünlü yıldızla iş ortaklığı konusunda anlaşmak için görüştüklerini açıklamıştı. Bu anlaşma, KKW'nun piyasa değerini 1 milyar dolar olarak belirlemiş oldu.

JENNER'IN MARKASI DAHA PAHALI

İlk olarak Kim Kardashian West'in üvey kardeşi Kylie Jenner, 2015 yılında kendi markasıyla güzellik endüstrisine giriş yapmıştı. Jenner'ın yakaladığı başarı nedeniyle 2 sene sonra, 2017'de Kim Kardashian da aynı yolu izledi.

İki kardeşten şirketi daha değerli olan isim ise 1.2 milyar dolar ile şimdilik Kylie Jenner.