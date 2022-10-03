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Katliam gibi kaza! 27 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde römorkunda çok sayıda kişi bulunan traktörün devrilerek gölete düşmesi sonucu 27 kişi hayatını kaybetti.

Katliam gibi kaza! 27 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! 27 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde römorkunda çok sayıda kişi bulunan traktörün devrilerek gölete düşmesi sonucu 27 kişi hayatını kaybetti.

03 Ekim 2022 Pazartesi 08:57

Kaza haberleriyle sıkça gündeme gelen Hindistan'da katliam gibi kaza meydana geldi.

Polis yetkilisi Tej Swaroop Singh, aracın yerel bir Hindu tapınağında düzenlenen törenden dönen yaklaşık 40 kişiyi taşıdığını söyledi.

Yetkililer, çoğu kadın ve çocuk 27 kişinin öldüğü kazada 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Uttar Pradesh eyaletinin başkenti Lucknow'un yaklaşık 100 kilometre güneybatısındaki Kanpur şehrinin Ghatampur bölgesinde meydana gelen kazadaki ölümlerin çoğunun boğulma nedeniyle olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldı, kazanın nedeninin ise araştırılıyor.

Başbakan Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanpur'daki traktör kazası nedeniyle sıkıntılıyım. Düşüncelerim yakınlarını ve sevdiklerini kaybeden tüm insanlarla. İyi dileklerimiz yaralılar için." ifadesini kullandı.

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Katliam Gibi Kaza! 27 Kişi Hayatını Kaybetti
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