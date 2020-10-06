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Kırgızistan Karıştı

Kırgızistan'da 4 Ekim’de 16 siyasi partinin katılımıyla düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından çıkan olayların ardından son dakika gelişmesi yaşandı. Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, 4 Ekim'de yapılan parlamento seçiminin sonuçlarını iptal etti.

Kırgızistan Karıştı

Kırgızistan Karıştı

Kırgızistan'da 4 Ekim’de 16 siyasi partinin katılımıyla düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından çıkan olayların ardından son dakika gelişmesi yaşandı. Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, 4 Ekim'de yapılan parlamento seçiminin sonuçlarını iptal etti.

06 Ekim 2020 Salı 13:57

Protestocular işgal ettikleri cezaevinden de yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutuklu olan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i çıkardı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bilinmeyen nedenle çıkan yangının ise kontrol altına alındığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI PARTİ LİDERLERİ İLE BİR ARAYA GELECEK!

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov yaptığı açıklamada, seçimlere giren tüm partilerin liderleriyle bugün bir araya geleceğini açıkladı.

SEÇİMLER İPTAL EDİLDİ

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, 4 Ekim'de yapılan parlamento seçiminin sonuçlarını iptal etti.

Kırgızistan'da milletvekili seçimlerinin sonuçlarının iptali için yapılan gösterilerde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 590 kişinin yaralandığı açıklandı.

Son Güncelleme: 06.10.2020 14:55
Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan Karıştı
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