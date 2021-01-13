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Kocasına Köpek Tasması Takıp Gezdirdi!

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Kocasına Köpek Tasması Takıp Gezdirdi!

Kocasına Köpek Tasması Takıp Gezdirdi!

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

13 Ocak 2021 Çarşamba 16:29
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Kanada Quebec bölgesindeki Sherbrooke şehrinde bir kadın da dışarı çıkmak için izin verilen "köpek gezdirmeyi" bahane ederek ilginç bir yola başvurdu. Eşine köpek tasması takarak köpek gibi gezdiren kadını görenler şaşırdı kaldı. Çifte bu durumdan dolayı 1200 lira para cezası kesildi.

Kanada'da koronavirüs kısıtlamalarını delmek için bir kadının başvurduğu yöntem şaşırttı. Kadın, ülkede dışarı çıkmak için yasal neden olan 'köpek gezdirmeyi" eşi üzerinde deneyerek, eşine tasma takıp sokakta gezdi.

Kanada'da koronavirüs kısıtlamalarını delmek için bir kadının başvurduğu yöntem görenleri hayrete düşürdü. Quebec bölgesindeki Sherbrooke kentinde yaşanan olayda, dışarı çıkmak için tek yasal neden olan 'köpek gezdirme'yi eşi üzerinde deneyen kadın, eşine tasma takarak, sokakta gezdi. Polisin kontrolüne denk gelen kadın, "Köpeğimi gezidiriyorum. Bu gayet doğal" ifadelerini kullandı.

ÇİFTE BİN 200'ER DOLAR CEZA
Sheerbrooke Polisi'nden Isabelle Gendron, yerel La Tribune gazetesine yaptığı açıklamada, "çiftin polisle hiç işbirliği yapmadığını" söyledi.

Çifte 1200'er dolar para cezası kesildi. Quebec bölgesinde akşam 20:00 ve sabah 05:00 saatlerinde sokağa çıkma uygulaması başlatılmıştı.

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