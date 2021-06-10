Korkutmak için 6'ıncı kattan sarkıttığı 3 yaşındaki kızını yere düşürdü

Olayla ilgili çekilen görüntülerde kızın annesine "Anne korkuyorum" diye seslendiğini ama annenin bunu pek umursamadığı görüldü..

Küçük kız annenin elinden kayıp altıncı kattan düşüp hayatını kaybetti. Anne daha sonra aşağı inip kızının cansız bedenini eve getirip tekrar hayata döndürmeye çalıştı fakat başarılı olamadı. Yerel kaynaklar, annenin kızını cezalandırmak için tişörtünden tutup aşağı doğru sarkıttığını tişörtün yırtılması sonucu yere düştüğünü söyledi. Annenin olay öncesi içkili bir mekandan kısa süre önce eve döndüğü ve alkollü olduğu belirtildi. Tutuklanan anne cinayetten yargılanacak. Suçlu bulunması halinde 21 yıla kadar hapis cezası alacak.