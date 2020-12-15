O ülkede fırtına sonrası şoke eden görüntüler

Ülkenin doğu kıyılarında yaşamı etkileyen fırtına nedeniyle sahil deniz köpüğü ile kaplandı. Doğada nadir görülen bu olay nedeniyle halk sahillere akın etti.

Avustralya'nın doğu kıyısı, hafta sonundan bu yana fırtınalı havanın etkisinde kalırken, doğada nadir görülen bir olay yaşandı. Sahiller ve paljlar 'deniz köpüğü' ile doldu. Queensland eyaletindeki Froggy's Beach'e koşan halk, nadir görülen bu anları görüntülemeye çalıştı.

DENİZ KÖPÜĞÜ

Deniz köpüğü, okyanusta çözünmüş organik maddenin şiddetli rüzgar ve dalgalarla çalkalanmasından ortaya çıkan doğa olayıdır.