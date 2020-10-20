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O ülkeden flaş karar! Artık kadınlara da zorunlu olacak!

Hollanda'da cinsiyet eşitliği gerekesiyle artık kadınlar da zorunlu olarak askere gidecek. Hollanda’da bu haftadan itibaren aralarında Prenses Amalia’nın da olduğu 17 yaşındaki 100 bin genç kadının askeri celp kağıtları almaya başlıyor.

O ülkeden flaş karar! Artık kadınlara da zorunlu olacak!

O ülkeden flaş karar! Artık kadınlara da zorunlu olacak!

Hollanda'da cinsiyet eşitliği gerekesiyle artık kadınlar da zorunlu olarak askere gidecek. Hollanda’da bu haftadan itibaren aralarında Prenses Amalia’nın da olduğu 17 yaşındaki 100 bin genç kadının askeri celp kağıtları almaya başlıyor.

20 Ekim 2020 Salı 17:42
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Hollanda'dan flaş askerlik kararı... Hollanda'da, cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlar da zorunluk askerlik kapsamına alındı. Hollanda yerel medyasın yer alan haberlere göre, ülkede bu haftadan itibaren Prenses Amalia'nın da aralarında bulunduğu 17 yaşındaki 100 bin genç kadın askeri celp kağıtlarını almaya başlayacak. Aktif askerlik hizmetinin 1997 yılında kaldırıldığı, ancak 2018'de kabul edilen kanunda bir değişikliğin, genç kadınlara da 17 yaşında geldiklerinde askerlik siciline eklendiklerini bildiren bir celp gönderileceği anlamına geldiği ifade edildi.

SON DAKİKA: SAVAŞ ÇIKARSA CEHPEYE GİDECEKLER

Karara göre, genç kadınlar 45 yaşına kadar, Hollanda başka bir ülkeyle savaşa girerse çağrılabilirler. Bir dizi kampanyaya rağmen, kadınların askeri personelin yalnızca yüzde 10'unu oluşturduğu ifade edilirken, bir Savunma Bakanlığı Sözcüsünün, Hollanda yayın kuruluşu NOS'a "Biraz artıyor, ancak ordu işi isteyen kadınlar bulmak çok zor" dediği belirtildi.

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