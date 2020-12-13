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Öldüren manzara! Ailesinin gözü önünde 80 metreden yere çakıldı

Dünyaca ünlü uçurum manzarası Boroka Lookout'ta yeni bir ölüm daha yaşandı. Avustralya'nın Melbourne kentinde adı öldüren manzara'ya çıkan uçurumda binlerce fotoğraf çekilirken geçtiğimiz yıl akrobatik hareketler yaparken ölen gencin ardından şimdi de 38 yaşındaki bir genç kadın ailesinin gözü önünde 80 metreden yere çakılarak feci şekilde can verdi.

Öldüren manzara! Ailesinin gözü önünde 80 metreden yere çakıldı

Öldüren manzara! Ailesinin gözü önünde 80 metreden yere çakıldı

Dünyaca ünlü uçurum manzarası Boroka Lookout'ta yeni bir ölüm daha yaşandı. Avustralya'nın Melbourne kentinde adı öldüren manzara'ya çıkan uçurumda binlerce fotoğraf çekilirken geçtiğimiz yıl akrobatik hareketler yaparken ölen gencin ardından şimdi de 38 yaşındaki bir genç kadın ailesinin gözü önünde 80 metreden yere çakılarak feci şekilde can verdi.

13 Aralık 2020 Pazar 17:21
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Avustralya'nın Melbourne şehrinde yaşanan son dakika gelişmesi yeni bir tartışmayı daha başlattı. Avustralya'da duyanları kahreden habere göre daha önce de can alan manzaralı uçurumda genç bir kadın feci şekilde can verdi. Sadece instagramda bile 7 bine yakın paylaşım bulunan ölüm manzarası gözleri önünde 80 metreden uçuruma düşen genç kadının ailesine de kabusu yaşattı.

ÖLDÜREN TEPE OLDU!

Birçok insanın en iyi fotoğrafı çekebilmek için çıktığı bu nokta, can almaya devam ediyor. Instagram'da en yüksek beğeni sayısına ulaşmak için gittikçe popüler olan tepede insan kayıpları artıyor. Daha önce bir akrobasi tutkunu ve bir de 59 yaşındaki turistin öldüğü uçurumla ilgili tartışmalar yeniden alevlendi.

BİNLERCE İNSAN HAYATINI TEHLİKEYE ATMAYA DEVAM EDİYOR

Binlerce insan, bir kadının ölümüne sebep olan bir gözetleme noktasındaki bariyeri aşarak Instagram çekimleri için hayatlarını tehlikeye atmaya devam ediyor. İşte ailesinin ölümüne şahit olduğu genç kadının kayalardan düşüşüne ilişkin ayrıntılar

SELFİE ÇEKECEKTİ, CANINDAN OLDU

Kuzey Melbourne'de bulunan Craigieburn'de 38 yaşındaki kadın Cumartesi günü saat 15.00 sularında Halls Gap yakınlarında bulunan Boroka Lookout'tan düştü. Victoria'daki Grampians Ulusal Parkı'nı ziyaret eden kadın, burada yer alan tehlikeli bölgede selfie çekmeye çalışıyordu.

PARMAKLIĞIN ÜZERİNE TIRMANDI VE...

Olay anında fotoğraf çektirmek için parmaklığın üzerine tırmandığı ve yakınlarının gözleri önünde 80 metre yukarıdan aşağıda ağaçlık ve kayalık olan uçuruma düştü.

Halls Gap Vadisi'nin eşsiz manzarası, bölgede etiketlenen 6000'den fazla Instagram gönderisi ile giderek daha popüler bir fotoğraf çekme noktası haline geldi. Halen bölgeden paylaşım yapan gençlerin hayatlarını nasıl riske ettikleri fotoğraflara yansıdı.

HEMEN ARDINDAN BAŞKA BİR KADIN

Ölüme düşen bu kadının sadece 3 saat ardından aynı tehlikeli noktadan başka bir kadın tarafından bir gönderi yüklendi. Görüntünün kazadan önce çekilip çekilmediği belli değil.

YETKİLİLER UYARILAR YAPTI

Yetkililer, bu bölgede "aşırı fotoğraf" çekmenin insanların hayatlarına mal olabileceğini hatırlatmak için uyarılarda bulundu. Trajik bir sonuca ulaşan bu davranışın, sıklıkla gördükleri bir hata olduğunu ve insanları bu noktada dikkatli olmaları gerektikleri konusunda hatırlatmalar yapıldı.

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