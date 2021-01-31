Rusya'da tansiyon yükseliyor

Rusya'da tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın serbest bırakılması talebiyle devam eden protestolarda, resmi olmayan rakamlara göre aralarında Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya'nın da bulunduğu 1643 kişi gözaltına alındı.