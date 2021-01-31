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Rusya'da tansiyon yükseliyor

Rusya'da tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın serbest bırakılması talebiyle devam eden protestolarda, resmi olmayan rakamlara göre aralarında Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya'nın da bulunduğu 1643 kişi gözaltına alındı.

Rusya'da tansiyon yükseliyor

Rusya'da tansiyon yükseliyor

Rusya'da tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın serbest bırakılması talebiyle devam eden protestolarda, resmi olmayan rakamlara göre aralarında Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya'nın da bulunduğu 1643 kişi gözaltına alındı.

31 Ocak 2021 Pazar 19:26
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Rusya’nın çok sayıda şehrinde düzenlenen izinsiz gösterilere, polisin yoğun tedbirlerine rağmen çoğu lise ve üniversite öğrencisi binlerce kişi katılıyor.

Ülkedeki insan hakları örgütlerine göre, gösterilerde 338'i Moskova’da, 1643 kişi gözaltına alındı.

Gösterilerde Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya da gözaltına alındı.

Aleksey Navalnıy'ın tutuklu bulunduğu Matrosskaya Tişina Cezaevi yakınlarında toplanan bazı göstericiler, hükümet aleyhine slogan atıyor.

Rusya çapında aynı taleple 23 Ocak’ta da protestolar düzenlenmiş, yaklaşık 4 bin kişi gözaltına alınmıştı.

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