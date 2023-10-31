Savaşlar Gemi Trafiğini Vuruyor

“Avrupa limanlarında gemi trafiği azalıyor. Her yıl Marmara bölgesinde yaklaşık 13 bin gemiye yakıt ikmali yapılıyor fakat önümüzdeki yıllar için bu yakıt talebinin gemi trafiğinin azalmasından dolayı Türk limanları da bu durumdan etkilenecek” Bu sözler, dünyanın tüm limanlarında gemi yakıt ikmali için gözetim hizmeti veren ilk Türk firması Vals Sörvey Uluslararası Gözetim’in kurucusu Baturalp Alkan'a ait.

İSRAİL'İN EN BÜYÜK LİMANI KAPANABİLİR

Hamas ile İsrail güçleri arasında başlayan savaşta yaşanan kayıpların yanı sıra ticari olarak da önemli kayıplar yaşanacağı düşünülüyor. Şimdiden İsrail limanlarında yaşanmaya başlayan gecikmeler, Türkiye’nin de ticari hayatını etkileyecek gibi görünüyor. İsrail’de denizde 80 km’ye kadar bir güvenlik şeridi oluşturulduğu, ayrıca İsrail’in en büyük limanlarından biri olan Aşdod’un kapanabileceği de söylentiler arasında. Ayrıca Filistin, Suriye bölgelerine gidecek gemi trafiğinde de aksamalar yaşanacak. Coğrafi olarak savaş olan bölgelerde limanlar ve gemiler genellikle bombalanmasa bile bölgeye gitmek isteyen gemilerin sayısında yaşanacak azalma ile navlunun büyük oranda artabileceği öngörülüyor.

GEMİ TRAFİĞİNDE DÜŞÜŞ VAR

Avrupa limanları arasında yer alan Rotterdam, Antwerp ve Hamburg limanlarının hepsinde aşağı yönlü bir gemi trafiği söz konusu olduğu bilgisini paylaşan Alkan, önümüzdeki dönemlerde küçülmelerin devam edileceğinin tahmin edildiğini bunun da Türkiye’de de kayıplar yaşanmasına neden olacağı uyarısında bulundu.

TÜRKİYE'DE ETKİLENECEK

İstanbul’un, yakıt ikmali (bunkering) için önemli merkezlerden biri olduğunu söyleyen Baturalp Alkan, her yıl 10-13 bin geminin bu hizmetten yararlandığını, Avrupa limanlarında gemi trafiğinin azalması nedeniyle bu durumun Türkiye’yi de etkileyeceğini aktardı.

İstanbul’un stratejik konumu nedeniyle Türkiye'de bunkering (gemilerin yakıt alma operasyonu) için önemli bir hat olduğunu dile getiren Alkan, burada Boğazları geçmeden veya geçtikten sonra yaklaşık 2,5 milyon tonluk LSMGO ve VLSFO tedarikinin yapıldığı bilgisini verdi.

Vals Sörvey Uluslararası Gözetim olarak global bazlı birçok dünya devi gemi kiracısına ve gemi sahiplerine yakıt tedarik noktasında hem miktar hem de çevreye karşı bir mağduriyet yaşamamaları adına gözetim hizmeti verdiklerini belirten Alkan, sözlerine şöyle devam etti:

“İstanbul'daki yakıt ikmali düzenlemeleri IMO gibi uluslararası standartlarla uyumludur ve güvenliği, çevrenin korunmasını ve yakıtların kalitesini sağlamak için yerel yasalar ile koordineli olarak operasyonlar takip edilmektedir. İstanbul Boğazı küresel ticaret için önemli bir arterdir ve Karadeniz'i Akdeniz'e ve ötesine bağlamaktadır. Bu stratejik konum kargo gemileri için bir geçit görevi görür bu durumda Türkiye ye gelen birçok transit kargoya da tüm Türk limanlarında gözetim ve Survey hizmetimizi profesyonelleşmiş kadromuzla 7/24 müşterilerimiz için sağlıyoruz.

Diğer illerimizi de ele aldığımızda başta İzmir, Türkiye’nin batı kıyısında yer alan ve deniz ticareti faaliyetleriyle bilinen bir diğer önemli yakıt ikmal limanı. Burada da oldukça yoğun yakıt operasyonları gerçekleşmektedir. Türkiye’nin bu geniş yelpazesinde Mersin ve İskenderun, Türkiye'nin güneyinde önemli limanlardır. Mersin ve İskenderun, Türkiye'nin güneyinde önemli miktarda kargonun elleçlendiği ve yakıt tedariki konusunda çok fazla talep olan ve bu doğrultuda da Vals Sörvey olarak yoğun çalıştığımız kilit limanlardandır.”

2021 yılında büyük hedefler koyarak ilerledikleri gözetim ve sörvey sektöründe artık dünyanın birçok noktasında gemi sahipleri ve gemi kiracılarının taleplerine istinaden hizmet vermeye başladıklarını anlatan Alkan, Türk menşeili firmalarını dünyanın sayılı gözetim firmalarından biri yapmaya kararlı olduklarını söyledi. Alkan, aktif operasyon sahası ve bölgeleri şu şekilde sıraladı: “Türkiye’deki tüm limanları yanı sıra Tüm Avrupa (İspanya, Cebelitarık, Fransa, ARAG, Portekiz, Romanya). Kuzey & Batı & Orta Afrika (Mısır, Fas, Cezayir, Tunus, Gana, Douala, Monrovia, Nijerya, Dakar). Asya (Pakistan, Hindistan, Katar, BAE, Singapur). Güney Amerika (Arjantin, Brezilya) aktif ekibimizle hizmet vermekten gurur duyuyoruz.”