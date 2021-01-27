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Sibirya’da bulundu! 40 bin yıldır bozulmamış

Rusya’nın Sibirya bölgesinde ilginç bir olay meydana geldi. Bir buzulda 40 bin yıldır korunan ve 14 bin yıl önce nesli tükenen tüylü gergedan keşfedildi.

Sibirya’da bulundu! 40 bin yıldır bozulmamış

Sibirya’da bulundu! 40 bin yıldır bozulmamış

Rusya’nın Sibirya bölgesinde ilginç bir olay meydana geldi. Bir buzulda 40 bin yıldır korunan ve 14 bin yıl önce nesli tükenen tüylü gergedan keşfedildi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 11:46
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Rusya'nın Sibirya bölgesindeki buzullarda 40 bin yıldır korunan tüylü bir gergedan, bilim insanları tarafından keşfedildi. Buzulun çözülmesiyle ortaya çıkan gergedanın genç olduğu, bataklık ya da nehirde mahsur kalarak boğulduğu düşünülüyor.

Uzmanlar ayrıca gergedanın mahsur kaldıktan sonra muhtemelen nesli tükenmiş dağ aslanları olan yırtıcılar tarafından kovalanıp saldırıya uğradığına inanıyor.

14 BİN YIL ÖNCE NESLİ TÜKENMİŞ

Tüylü gergedanlar, yaklaşık 14 bin yıl önce iklim değişikliği nedeniyle nesli tükenmeden önce, İngiltere, Avrupa, Çin ve Güney Kore'de yaygın olduğu ifade edildi.

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