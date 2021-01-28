Sokak ortasında soygun dehşeti

ABD'de oldukça ses getiren bir çete soygunu yaşandı.

Dünyanın en ünlü şehirlerinden New York'un göbeğinde gerçekleşen olayda, genç bir adam çete üyelerinin saldırısına maruz kaldı. Şehrin merkez Manhattan bölgesinde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki genç adam sabah saatlerinde indiği otobüsün önünde abluka altına alındı.

VAHŞİ SOYGUN KAMERADA

New York Polis Teşkilatı'nın (NYPD) basına servis ettiği güvenlik kamerası görüntülerinde, ismi açıklanmayan genç adamın, bir düzine çete üyesi tarafından saldırıya uğradığı görülüyor.

Saldırıya uğrayan 26 yaşındaki adamın şiddetli bir şekilde dövülmesinin ardından üzerinde bulunan tüm özel eşyaları da çalınıyor. Genç adamın cüzdanını, cep telefonunu çalan çete üyeleri, üzerindeki tüm kıyafetleri ve iç çamaşırları da çalarak 26 yaşındaki adamı sokak ortasında çırılçıplak bırakıyor.

ÇETE SAVAŞI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

NYPD'den aktarılan bilgilere göre 26 yaşındaki ismi açıklanmayan adamın kabarık bir suç dosyası bulunuyor. Soygunun çeteler arası intikam nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis yetkilileri, genç adamın 5 Ocak'ta da evinin önünde dizinden vurulduğunu açıkladı.