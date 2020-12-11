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Usame Bin Ladin'in Sağ Kolu Serbest Kaldı

Usame bin Ladin'in sağ kolu ile ilgili ABD'den akılalmaz bir karar çıktı.

Usame Bin Ladin'in Sağ Kolu Serbest Kaldı

Usame Bin Ladin'in Sağ Kolu Serbest Kaldı

Usame bin Ladin'in sağ kolu ile ilgili ABD'den akılalmaz bir karar çıktı.

11 Aralık 2020 Cuma 11:51
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200'den fazla kişinin ölümüne sebep olan patlamaları planlayan 60 yaşındaki Adel Abdel-Bary, çok şişman olduğu gerekçesi ile serbest bırakıldı. Usame Bin Ladin'in Avrupa'daki sözcüsü olarak bilinen hükümlü terörist, serbest bırakılmasının ardından İngiltere'ye gitti.

İNGİLTERE'YE DÖNDÜ

Usama Bin Ladin'in sağ kolu Adel Abdel-Bary, çok şişman olduğu için ABD hapishanesinden serbest bırakıldı. Adel Abdel-Bary, serbest bırakılmasının ardından İngiltere'ye gitti.

200'den fazla kişinin ölümüne sebep olan patlamaları planlayan 60 yaşındaki Adel Abdel-Bary, kilosu nedeniyle Covid-19'dan risk altında olduğu söyleyenerek mahkeme tarafından "merhamet" gerekçesiyle serbest bırakıldı.

İNGİLTERE'YE GERİ DÖNDÜ

Usame Bin Ladin'in Avrupa'daki sözcüsü olarak bilinen hükümlü terörist, salı günü New Jersey'de serbest bırakılmasının ardından İngiltere'ye dönüş yaptı. Oğlu da DEAŞ üyesi olan altı çocuk babası Adel Abdel-Bary, Kuzey Batı Londra'da bulunan Maida Vale'deki 1 milyon sterlin değerindeki dairesinde yaşayan 59 yaşındaki karısı Ragaa ile bir araya geldi.

1997'DE İNGİLTERE'DEN SIĞINMA HAKKI ALDI

1997 yılında İngiltere'de sığınma hakkı verildiği için dönebilen Adel Abdel Bary, ölüm ve İşkence korkusundan Mısır'a dönmüyor. Bir güvenlik kaynağından edinilen bilgiye göre; Adel Abdel Bary'nin İngiltere'ye dönüşü ülkede büyük bir sorun olduğubüyük bir sorun olduğu, İngiltere İçişleri Bakanlığı ülkeyi tehditlerden arındırmak isterken kapısının önüne kötü şöhretli bir teröristin atıldığını düşündüğü belirtildi.

224 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Abdel-Bary 1991 yılında İngiltere'ye gitmek için Mısır'dan kaçtı ve ardından 1998 yılında Kenya ve Tanzanya'da bulunan ABD büyükelçiliklerinde El Kaide kamyonu ile 224 kişinin ölümüne sebep oldu. Savcılar, kendisinin terör örgütünün kıdemli bir üyesi olduğunu ve bombalama olaylarının sorumluluğunu üstlendiğini ifade etti.

2012 yılında ABD'ye iade edilen terör örgütü üyesi, suçunu kabul etmesinin ardından 25 yıl ceza almıştı.

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