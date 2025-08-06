Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, beşinci gününde de yoğun ilgi gördü.

KAFUM Fuar Alanı’nda devam eden etkinlikler, her yaştan ziyaretçiye keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor.

Çocuklar için fuar adeta bir eğlence şölenine dönüşürken; lunapark, şişme oyun alanları, zeka ve beceri oyunları, 8D sinema ve çeşitli yarışmalar minik ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de unutamayacakları anılar biriktirdi. Gençler ve yetişkinler ise yeme-içme alanlarında lezzetli ikramların tadını çıkarırken, fuar sahnesinde düzenlenen çeşitli gösterilerle keyifli vakit geçirdi. Ziyaretçiler, bir yandan yeni etkinliklerin tadını çıkarırken diğer yandan geçmiş yıllarda düzenlenen fuarları hatırlayarak nostalji yaşadı.

“Çocukluk Anıları Gözümde Canlandı”

Fuarı ziyarete gelen Zeki Kütük, etkinliğin kendisinde çocukluk anılarını canlandırdığını belirterek, “Öncelikle bu duyguyu tekrardan bize yaşattığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e teşekkür ediyorum. 90’lar çocukları olarak her yıl Ağustos ayını iple çekerdik. Şimdi de çok kapsamlı bir fuar olmuş” dedi.

Bir diğer ziyaretçi Tuba Günal ise bu yıl fuara katılma fırsatı bulduğu için memnuniyetini dile getirdi: “Geçen yıl fuara katılamamıştım, bu yıl gelmek nasip oldu. Burayı çok sevdim, çok eğlenceli ve çok güzel bir atmosfer var. Özellikle çocuklar için mükemmel bir yer. Eve gitmek istemiyorlar. Burada kendi çocukluğumu hatırladım. Çocukken gelirdik, doyasıya eğlenirdik. Geçmişte bu duyguları ben yaşamıştım, şimdi de aynısını çocuklarım yaşıyor. Şehrimiz açısından da bu fuarı çok faydalı buluyorum”.