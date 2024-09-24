Ehliyet yenileme işlemini henüz tamamlamayan sürücüler için son başvuru tarihi hızla yaklaşırken, nüfus müdürlükleri ve randevu sistemlerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Yetkililer, başvuruların son güne bırakılmaması konusunda uyarıda bulunuyor. Ehliyet yenileme işlemlerini zamanında yapmayan sürücüler cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

Eski tip ehliyet sahipleri için son tarih hızla yaklaşıyor. 2022 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından iki yıl daha uzatılan ehliyet yenileme süresi, 31 Aralık 2024’te sona eriyor. Bu tarihe kadar eski tip ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler, ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirler.

Ehliyet yenileme süresiyle ilgili yapılan açıklamalar, sürücülerin dikkatini bu konuya çekti. Henüz ehliyetini yenilememiş olanlar için, cezai yaptırımların giderek arttığını unutmamakta fayda var. 4.064 TL ğolan cezanın önümüzdeki dönemde 12.000 TL’ye çıkacağı öngörülüyor. Bu nedenle, ceza ödememek için sürenin dolmasına yakın işlemlerinizi tamamlamanız çok önemli.