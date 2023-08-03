ASCE GYO Kurucusu ve Hakim Ortağı Abdulkadir Konukoğlu:“Bizlere Güvenen Tüm Ortaklarımıza Teşekkür Ediyorum”

Konukoğlu, Borsa İstanbul’da ASCE GYO’nun işlem görmeye başlamasının ardından A Para ve Bloomberg HT canlı yayınlarında şirketin halka arz süreci ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ASCE GYO’nun yüzde 25,04’ünün halka açıldığını belirten Konukoğlu, “Halka açılmamızdaki hedefimiz ASCE şirketimizi daha da kurumsallaşırken, yeni bir vizyonla yatırımlarımızı Türkiye geneline yayarak daha fazla büyümektir” ifadelerini kullandı.

Şirketi halka açarak uzun yıllar yaşatmayı amaçladıklarını dile getiren Konukoğlu, şöyle devam etti:

“Şirketler halka açılırsa uzun soluklu yaşayabilir. Aksi takdirde çocuklar, torunlar belirli noktaya gelince şirketler dağılıyor ama halka açık şirketler yüz yıllarca yaşıyor. Bu yurtdışında böyle. İstiyoruz ki şirketleri halkı açıp tamamen profesyoneller ile yönetelim ama işin başında olalım. Profesyonelleşip kurumsallaşmak şarttır.

Halka arzdan elde edilen geliri tamamen yatırım ve arsa alımlarında kullanacağız. Şirketimizin herhangi borcu yok. Toplam varlığımız içinde yüzde 3 dolayında borcumuz var, o da şahsıma borçtur. Başka kimseye borcumuz yok.

Başakşehir’de 107,369 metrekare arsamızda yaklaşık 190,000 metrekare toplam inşaat alanına sahip önemli projemize önümüzdeki yıl içinde başlamayı planlıyoruz. Gaziantep’te ise 180 villa ile 16 villa ve 138 lüks konuttan oluşan iki projemizin ruhsat işlemlerine başlanmış olup, en kısa sürede inşaatına başlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca, Ankara’da da tamamlanmak üzere olan konut ve ticari alana sahip önemli projemiz var. Türkiye’nin ihtiyacı bulunan nitelikli ve kaliteli konutlar inşa ederek şirketimizi büyütmeyi hedefliyoruz.”

Halka arz gelirlerimizi bu proje yatırımlarında değerlendireceklerini anlatan Konukoğlu, “Bireysel ve kurumsal bütün yatırımcılarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim” diyerek sözlerini tamamladı.