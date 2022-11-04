Kahramanmaraş'tan 106 ülkeye 748 milyon dolarlık tekstil ürünü ihraç edildi

Kahramanmaraş'tan 106 ülkeye, geçen yıla oranla yüzde 7 artışla 748 milyon dolarlık tekstil ihracatı gerçekleştirildi.

Dondurmanın yanında iplik, metal mutfak eşyaları, kumaş ve çimento alanında üretim yapılan kent, özellikle tekstil ürünlerinin ihracatıyla ülke ekonomisine büyük katkı sağladı.

Türkiye'nin ipliğinin yüzde 36'sı Kahramanmaraş'ta üretiliyor. Aynı zamanda Türkiye'de toplam tekstil istihdamının yüzde 8'ni Kahramanmaraş sağlıyor.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) verilerine göre, tekstil ve ham maddeleri ile hazır giyim, konfeksiyon alanında 2022 ocak-ekim döneminde 748 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Yaklaşık 212 fabrikanın yer aldığı kentte 100.000 kişi de istihdam edilmiş bulunuyor. Sadece Ekim ayında sektörden 106 ülkeye 67 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Toplamda ise tekstil dalında Kahramanmaraş'tan 106 ülkeye 748 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Tekstil ihracatıyla ilgili Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu yaptığı açıklamada; "Kahramanmaraş Türkiye'de tekstilin merkezi konumunda bir yerimiz. Burada tekstilin her türlüsü geniş yelpazede yapılıyor. Bunlar için yaklaşık 212 işletmede faaliyet gösteriyoruz. Sektörde 100.000 kişiye yakın elemanı da istihdam etmiş bulunuyoruz. Tekstil ve ham maddeleri grubunda biz Ekim ayında 67 milyon dolar ihracat gerçekleştirmişiz. Bu ihracatımızı 106 ülkeye yapmışız. Aynı zamanda Ekim ayında hazır giyim ve konfeksiyonda 12 milyon dolarlık ihracat yapmışız. Biz toplam tekstil ihracatında Ocak Ekim yani 10 aylık dilimde 748 milyon dolara ulaşmışız. Hazır giyim ve konfeksiyonda da 106 milyon dolara yaklaşmışız. 2023 yılında bu hedefimizi özellikle tekstil dalında 2 katına yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.