Kahramanmaraş’ta toplu ulaşıma zam!

Kahramanmaraş'ta güncellenen yeni rakamla 15 Haziran Çarşamba gününden itibaren tam kart 5.50, indirimli kart (öğrenci) ise 3.50 TL’ye yükseldi.

Toplu taşıma, öğrenciler için 3 liradan 3,5 liraya, siviller için ise 4,40 liradan 5,5 liraya yükseltildi.

Güncellenen Tarifeler Açıklandı

UKOME gündem toplantısında alınan karar doğrultusunda toplu taşıma araçlarında güncellenen yeni tarifeler de açıklandı. İşletme maliyetleri sebebiyle Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifelerinde zorunlu güncellemeye gidildiğinin belirtildiği açıklamada, “Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde Kahramankartlarda tam kart tarifesi 5.50 TL, öğrenci kartı 3.50 TL; Afşin ve Elbistan’da tam kart 5 TL, öğrenci kartı 3.25 TL; Pazarcık ve Göksun’da tam kart 5.25 TL, öğrenci kartı ise 3.40 TL olarak güncellenmiştir. Yeni fiyat tarifeleri 15 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olacaktır” ifadelerine yer verildi.