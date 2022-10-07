Kipaş Holding’e İhracatın Yıldızı ödülü!

Kipaş Holding’e bağlı Kipaş Tekstil ve Kipaş Pazarlama 100 milyon doları geçen ihracat rakamlarıyla “İhracatın Yıldızı” ödülüne layık görüldü.

Kahramanmaraş’ın Gururu

Kahramanmaraş’ın ilk Araştırma-Geliştirme birimine sahip, Tekstil, kağıt, enerji, çimento eğitim ve lojistik alanlarında yaklaşık 12 bin çalışanıyla çevreye ve doğaya duyarlı sürdürülebilirlik politikalarıyla hareket eden, yönetim anlayışında ise, insan odaklı olan Kipaş Holding Kahramanmaraş’ın gururu olmaya devam ediyor.

Başarıları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Ödülleri T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan ve İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı ve Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Öksüz’ün ellerinden alan Hanefi Öksüz,

“Ödülü takdim eden Bakanımız Sayın Mustafa Varank Bey Kipaş Tekstil Modern Dokuma İşletmesinin açılış törenine teşrif etmişlerdi. Açılışta sarf ettiği “Çok ciddi ihracat yapabilen, Türkiye'nin cari açığının azaltılmasına büyük katkısı olan bir firmamız “ifadesinin bir kanıtı olarak bugün ödülümüzü kendisinden aldık ve sözlerini boşa çıkarmamış olduk.” dedi.

100 ülkeye İhracat

“Kipaş Holding olarak üstün rekabet gücümüz, deneyimli kadrolarımız ve yüksek teknolojiye dayalı üretim anlayışımızla Dünya ekonomisinin zor günler geçirdiği günlerde bile gelişmeye ve büyümeye devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Kipaş Tekstil bizim ilk şirketimiz. Kökleri yaklaşık 40 yıl öncesine dayanıyor. Bünyemizde teknik tekstil, geri dönüşüm, Open-end, iplik, ring iplik, dokuma, denim ve boya terbiye işletmeleri bulunuyor. Kipaş Pazarlama şirketimiz üzerinden de ürünlerimizi yaklaşık 100 ülkeye ihraç ediyoruz.

Ülkemizi Kalkındırmaya Devam Edeceğiz

Şunu belirtmek isterim ki, 40 yıla yaklaşan deneyimimiz ile tüm dünyada rekabet edebilen, en zor şartlarda bile değişime ayak uyduran bir yapımız var. Üretim yaptığımız tüm sektörlerde istihdamımızı, üretim kapasitemizi arttırmaya devam edeceğiz. İTHİB’ten aldığımız bu ödül bizleri çok gururlandı. İhracatımızı arttırarak ülkemiz ekonomisine destek olmaya sonuna kadar devam edeceğiz ve başta Kahramanmaraş olmak üzere ülkemizin kalkınmasına destek olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen Kipaş Ailesi mensuplarına ayrıca teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.