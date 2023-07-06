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Memur maaş zammı belli oldu!

AK Parti Grup Başkanı Abdulllah Güler, memur maaşlarına yapılacak zam oranını açıkladı.

Memur maaş zammı belli oldu!

Memur maaş zammı belli oldu!

AK Parti Grup Başkanı Abdulllah Güler, memur maaşlarına yapılacak zam oranını açıkladı.

06 Temmuz 2023 Perşembe 10:26

Güler, en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi kapsamında, yüzde 17,55 artı 8 bin TL seyyanen zam yapılacağını bildirdi.

Güler, “Teklifimiz ile tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihler arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanen net 8 bin 77 liralık bir artışı öngörüyoruz” dedi.

Bugün TÜİK’in açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına gelecek seyyanen artış dışında, 6 aylık enflasyon farkından dolayı yüzde 17,55 zam gelecekti. Meclis’e gelen teklifle birlikte 6 aylık enflasyon farkının üzerine eklenecek zam da belli olmuş oldu.

ORTALAMA MEMUR MAAŞI 25 BİN 15 TL OLACAK

Teklifte, en düşük memur maaşının yüzde 86 zamla 11 bin 848 TL’den 22 bin 17 TL’ye yükseltilmesi öngörülüyor.

Ortalama memur maaşının da yüzde 74 zamla 14 bin 417 TL’den 25 bin 15 TL’ye yükseltilmesi planlanıyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINA YÜZDE 86 ZAM

Güler’in açıklamaları şöyle oldu:

“Teklifimiz ile tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihler arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanen net 8 bin 77 liralık bir artışı öngörüyoruz.

Burada en düşük memur maaşı Aralık 2022 tarihi itibarıyla 9 bin 105 lira iken, 2023 ocak tarihinde 11 bin 848 liraya, artış oranı ile beraber 2023 temmuzunda 22 bin 17 liraya çıkartılacaktır. Temmuz artış oranı bu şekli ile beraber toplam yüzde 86’yı bulmaktadır.

2023 yılı kümülatif oranına bakıldığında ise toplamda yüzde 142 gibi bir artışı sağlamış olacağız.

Ortalama memur maaşı aralık 2022 tarihinde 10 bin 932 lira iken ocak 2023 tarihinde 14 bin 417 liraya, şimdi ise 2023 temmuzunda 25 bin 15 liraya çıkartılacaktır. Temmuz artış oranı ise ortalama memur maaşında toplamda yüzde 74’e karşılık gelmektedir.”

Son Güncelleme: 06.07.2023 10:34
Anahtar Kelimeler:
Memur Maaş Zammı Belli Oldu!
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