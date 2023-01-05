Orman Genel Müdürlüğü 1128 personel alacak! Listede Kahramanmaraş’ta var!

Aralık ayında yapılan duyuru üzerinde 5 Ocak 2023 tarihi ile yayımlanmış olan Memur Alımı ilanına göre OGM bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Taşra teşkilatı 73 Şehirde 1128 Orman Muhafaza Memuru alımı yapacak.

Alımlar 657 Sayılı Devlet memurları kanunu kapsamda 4/B fırkasına göre istihdam edilmek üzere Sözleşmeli olarak Orman Muhafaza memuru alımı yapılacak.

1128 Orman Muhafaza Memuru Alımı Yapılacak!

Orman Genel Müdürlüğünden gelmiş olan duyuru ile Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1128 kişilik boş kadro ile Orman Muhafaza memuru alınacak.

Orman Genel Müdürlüğü 73 farklı şehirde olmak üzere Taşra Teşkilatında görevlendirmek üzere memur alacak.

Bu kapsamda Şehir listesi ve kontenjan sayısı şöyledir;

- Adana 10,

- Adıyaman 8,

- Afyonkarahisar 11,

- Ağrı 3,

- Amasya 2,

- Ankara 17,

- Antalya 50,

- Ardahan 6,

- Artvin 18,

- Aydın 30,

- Balıkesir 49,

- Bartın 4,

- Batman 9,

- Bayburt 2,

- Bilecik 18,

- Bingöl 5,

- Bitlis 7,

- Bolu 5,

- Burdur 20,

- Bursa 44,

- Çanakkale 53,

- Çankırı 10,

- Çorum 4,

- Denizli 25,

- Diyarbakır 11,

- Edirne 14,

- Erzincan 12,

- Erzurum 2,

- Eskişehir 47,

- Gaziantep 2,

- Giresun 10,

- Gümüşhane 4,

- Hakkari 5,

- Hatay 16,

- Isparta 10,

- İstanbul 37,

- İzmir 46,

- Kahramanmaraş 5,

- Karabük 1,

- Karaman 5,

- Kars 5,

- Kastamonu 2,

- Kayseri 7,

- Kırklareli 24,

- Kırşehir 2,

- Kilis 2,

- Kocaeli 28,

- Konya 18,

- Kütahya 51,

- Malatya 7,

- Manisa 33,

- Mardin 7,

- Mersin 16,

- Muğla 52,

- Muş 4,

- Ordu 19,

- Rize 23,

- Sakarya 50,

- Samsun 13,

- Siirt 6,

- Sinop 6,

- Sivas 30,

- Şanlıurfa 4,

- Şırnak 8,

- Tekirdağ 12,

- Tokat 3,

- Trabzon 9,

- Tunceli 7,

- Uşak 5,

- Van 5,

- Yalova 14,

- Yozgat 17,

- Zonguldak 2,

Orman Muhafaza Memuru Başvuru Şartları Nedir?

OGM adaylardan öncelikle genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları talep edecektir. Buna göre " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" gibi şartlar aranacaktır.

Özel Başvuru Şartları Ne Olacak?

Orman Genel Müdürlüğü adaylardan özel olarak Eğitim, Yaş ve KPSS Şartı gibi nitelikler arayacak. Ayrıca Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak gereklidir.

Eğitim Şartı Nedir?

Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,

Sağlık Şartı Nedir?

Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak.

KPSS 65 Puan Şartı Var!

2022 yılında yapılmış olan Kamu personeli seçme sınavından ön lisans seviyesinde KPSSP93 pan türünden en az 65 puan almış olmak,

Sözlü ve Uygulamalı Sınav Yapılacak!

Orman Genel Müdürlüğü 1128 Orman Muhafaza Memuru alımı için adaylara Sözlü ve Sonrasında Uygulamalı sınav yapılacaktır. Sözlü sınava katılmak için adayların 2022 yılı KPSS puanları ele alınarak yapılacak değerlendirme ile kadro sayısının 4 katı aday yani 4512 aday katılacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların sınavları Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve İzmir illerinde kurulması planlanan Sınav Merkezlerinin bir veya birkaçında yapılacak olup adayların isimleri, sınava katılacakları yer, tarih ve saati OGM tarafından internet adresinde (www.ogm.gov.tr) duyurulacaktır

Başvurular Ne Zaman Alınacak?

Orman Muhafaza Memuru alımı başvurusu Ocak ayında başlayacaktır. Yayımlanmış olan ilana göre Başvurular sadece İnternet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Bu kapsamda,

Başvuru Tarihleri: 26 Ocak - 6 Şubat 2023