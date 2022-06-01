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SANKO Holding, ödüle doymuyor!

Ekonomist Dergisi’nin Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması’nda yüksek performanslarıyla öne çıkan şirketlerin ödüllendirildiği “Anadolu 500 Ödül Töreni”, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

SANKO Holding, ödüle doymuyor!

SANKO Holding, ödüle doymuyor!

Ekonomist Dergisi’nin Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması’nda yüksek performanslarıyla öne çıkan şirketlerin ödüllendirildiği “Anadolu 500 Ödül Töreni”, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

01 Haziran 2022 Çarşamba 16:45
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SANKO Grubu, Ekonomist Dergisi Anadolu 500 Ödül Töreninde “Listede En Fazla Şirketi Bulunan Grup” Ödülü’nün sahibi oldu.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, törende yaptığı teşekkür konuşmasında, “Türkiye’nin gelişmesi için 118 yıldır var gücümüzle çalışıyoruz. Bundan sonraki dönemlerde de çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu 500 listesinde dokuz firmayla bulunmaktan gurur duyduklarını belirten Konukoğlu, şunları kaydetti:

“SANKO Grubu olarak 2021 yılında koymuş olduğumuz hedeflerin üzerinde bir başarı elde ettik. Bu başarı tüm mesai arkadaşlarımın çok büyük özverili çalışması sonucunda gerçekleşti, hepsine teşekkür ederim. Anadolu 500’e giren Türkiye’deki tüm firmaları, çalışanları ve üst düzey yöneticileriyle birlikte gönülden kutluyorum. Ülkemizin büyümesi ve gelişmesi için yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı hepsini tebrik ederim.”

SANKO HOLDİNG, ANADOLU 500’DE EN ÇOK ŞİRKETİ BULUNAN GRUP OLDU

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Anadolu 500 Listesinde En Çok Şirketi Bulunan Grup kategorisinde birinci sırada yer alan SANKO Holding ödüllendirildi.

Listede Sanko Dış Ticaret ihracatı en yüksek beşinci, Sanko Tekstil İşletmeleri Anadolu’nun istihdamı en yüksek ikinci ve Anadolu’nun Kadın Dostu beşinci şirketi olarak açıklandı.

Şirketlerin 2020 yılı üretimden net satışları baz alınarak yapılan çalışmaya göre, SANKO Grubu şirketlerinden Sanko Tekstil, Sanko Dış Ticaret, Sanko Enerji, Süper Film Ambalaj, TechData Bilgisayar Sistemleri, Çimko Çimento ve Beton, Sanko Pazarlama İthalat İhracat, Enko Enerji ve Bartın Çimento listede bulunuyordu.

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SANKO Holdingödüle Doymuyor!
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