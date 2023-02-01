Yurt genelinde 86 belediye 6 bin 350 personel alımı yapıyor!

Belediye iş ilanları, iş arayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Zira, birçok belediye çeşitli kadrolarda KPSS şartsız işçi alımı yapıyor. İŞKUR'da yayımlanan belediye iş ilanlarında 6 bin 350 personel alımı yapılıyor.

Peki, hangi belediye personel alımı yapıyor?

İşte, 2023 belediye iş ilanları...

2023 kamu iş ilanlarına göre, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Muğla, Manisa, Antalya, Konya, Adana, Mersin, Kayseri, Aydın, Tekirdağ, Samsun olmak üzere 86 farklı il ve ilçe belediyeye ve 86 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın (SYDV) şubelerine farklı meslek gruplarından toplam 6 bin 350 personel alımı yapılıyor.

BELEDİYE İŞ İLANLARINA NASIL BAKILIR?

Belediyelere ve SYDV şubelerine personel alımı için başvurular başladı ve her bir ilanın son başvuru tarihi farklı olmak üzere 10 Şubat 2023 tarihine kadar devam edecek.

Her bir ilanın başvuru şartları farklı olmak üzere bu ilanlara 18 yaşından büyük, 55 yaşından küçük en az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeyindeki tüm adaylar başvuru yapabilir.

KPSS şartsız belediye iş ilanları Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani internet sitesinde yayınlanıyor.

PERSONEL ALIMI YAPAN BELEDİYELER VE KAMU KURUMLARI

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 30.03.2023

Bursa Oki Kültür ve Sosyal Hizmetler Ltd. Şti.28.01.2023

İstanbul Boğaziçi Yönetim A.Ş. 29.01.2023

İzmir İzelman A.Ş. 02.02.2023

Ordu Orkent İnşaat İmar San. ve Tic. A.Ş. 31.01.2023

İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi 26.01.2023

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş. LTŞ. 31.01.2023

İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. 07.02.2023

İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 31.01.2023

İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Tur.ve Tic A.Ş 12.02.2023

Sakarya Er-Yap İnşaat Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 10.02.2023

İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi 26.01.2023 (1)

Çorum Laçin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 26.01.2023

İstanbul Beltur Büyük İstanbul Eğitim Turizm Sağlık Yat. İşl. Ve Tic. Şti. 01.06.2023

İstanbul Bilişim Ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 31.03.2023 (2)

Zonguldak Çaycuma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 30.01.2023

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. 27.01.2023

Manisa Besot Manisa Beld.Müş.Müth.Hiz.Ulaş.Top.Taş.Sos.Tes.İşl. Turizm Ve Enerji San Ve Tic.A.Ş. 27.01.2023

İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taah. San Ve Tic. A.Ş 16.02.2023

İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş 24.02.2023

İzmir İztarım Eğitim Kurumları Dan. Tarımsal Üretim Gıda Mark. Satış Paz. San Tic. A.Ş. 26.01.2023

Şırnak Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 27.01.2023

Manisa Yunusemre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 26.01.2023

Kayseri Felahiye Kaymakamlığı Sosyal Yard. Day. Vakfı 27.01.2023

İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş 28.01.2023

Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 26.01.2023

Sivas Zara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 03.02.2023

İzmir İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hiz. Kültür ve Sanat İşleri Tic.A.Ş. 26.01.2023

Tekirdağ Çorlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 27.01.2023

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. 27.01.2023

İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. İSTAÇ A.Ş. 26.01.2023

İstanbul Bakırköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 26.01.2023

İstanbul Başakşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 31.01.2023

İstanbul Metro İstanbul A.Ş. 31.01.2023

İstanbul Sultangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı (27.01.2023)

İstanbul Bimtaş Boğaziçi Peyzaj İnş. Müşavirlik Teknik Hiz. San. Tic. A.Ş 27.01.2023

Sakarya Hendek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 27.01.2023

Denizli Çardak SYDV 27.01.2023

Diyarbakır Dicle SYDV 19.01.2023

Mardin Savur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (Sosyal İncelemeci) 29.01.2023

Mardin Savur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (Büro Görevlisi) 29.01.2023

Antalya Manavgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 03.02.2023

Muğla Datça Belediyesi Personel Ltd. Şti. 27.01.2023

İstanbul Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A. Ş. 26.01.2023

Afyonkarahisar Dinar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 27.01.2023

İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi 29.01.2023

Adıyaman Gerger Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 26.12.2022

Hakkari Yüksekova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 27.01.2023

İzmir İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hiz. Kültür ve Sanat İşleri Tic.A.Ş. 30.01.2023

Şırnak Cizre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 27.01.2023

Çorum Uğurludağ Kaymakamlığı-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 31.01.2023

Sivas Hafik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 30.01.2023

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 27.01.2023

Tunceli Hozat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 26.01.2023

Van Çaldıran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 27.01.2023

Mardin Mazıdağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı (Büro Görevlisi) 30.01.2023

Mardin Mazıdağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı (Sosyal İnceleme Görevlisi) 30.01.2023

İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti 28.01.2023

Sivas Ulaş Köylere Hizmet Götürme Birliği 27.01.2023

İstanbul Esenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 27.01.2023

Kırşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 01.02.2023

İzmir Karaburun Belediyesi Personel Ltd.Şti. 27.01.2023

Mardin Derik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (Vefa Temizlik Görevlisi) 31.01.2023

Mardin Derik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (Eğitici) 31.01.2023

Mardin Derik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (Temizlik Görevlisi) 31.01.2023

Artvin Borçka Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 30.01.2023

Manisa Turgutlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 31.01.2023

Aydın Koçarlı Menderes Gıda Turizm Eğlence San. ve Tic. A.Ş. 26.01.2023

Kars Sarıkamış Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 27.01.2023

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 27.01.2023

Mersin Anamur İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 30.01.2023

Adana Aladağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 30.01.2023.

Çanakkale Ayvacık Belediyesi Personel Limited Şirketi 27.01.2023

Çanakkale Hizmet Grupları İnş. San. ve Tic. A.Ş. 27.01.2023

Bursa Jeotermal Enerji Su İnş. Tur.Mad. San.Tic. A.Ş. 06.02.2023

Eskişehir Mihalgazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 30.01.2023

Mardin Artuklu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 26.01.2023

İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Pazarları İşl. T.A.Ş. 26.01.2023

Samsun Terme İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. 28.01.2023

Eskişehir Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. 29.01.2023

Eskişehir Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. 29.01.2023 (1)

Aydın Dibel Per. Hiz. Tur. İnş. Tem. Gıda San ve Tic. A.Ş. 27.01.2023

Kars Akyaka Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 31.01.2023

Kars Akyaka Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 31.01.2023 (1)

İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 27.01.2023

Antalya Finike Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 27.01.2023

Kocaeli Güzide Sosyal Hizm. Gıda Tur. Rek. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 31.01.2023

Ordu Ünbel Danışmanlık Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şti. 28.01.2023

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. 27.01.2023

Tokat Turhal Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 31.01.2023

Nevşehir Derinkuyu Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 03.02.2023

Şırnak İdil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 30.01.2023

Şırnak Silopi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 27.01.2023

Adıyaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 30.01.2023

Afyonkarahisar Başmakçı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 30.01.2023

Rize Yamantürk Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü İktisadi İşletmesi 29.01.2023

ANKARA Bala Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 31.01.2023

ANKARA Bala Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 31.01.2023 (1)

ANKARA USHAŞ Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. 26.01.2023

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. İSPER A.Ş. 28.01.2023

Sivas Gürün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 30.01.2023

İstanbul Ushaş Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. 26.01.2023

İstanbul Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A. Ş. 31.01.2023

Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 26.01.2023

Osmaniye Hasanbeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 31.01.2023

Aydın ÇİPAŞ A.Ş. 27.01.2023

Gaziantep Nurdağı SYDV 30.01.2023 (1)

Gaziantep Nurdağı SYDV 30.01.2023

Samsun Kavak Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 27.01.2023

Malatya Doğanşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 28.01.2023.

Malatya Doğanşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 29.01.2023

Erzurum Hınıs Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 27.01.2023

Nevşehir İli Göreme Belediye Başkanlığı 27.01.2023

Sakarya Geyva Yöresel Ürünler Gıda Üretimi San. ve Tic. Ltd. Şti. 26.01.2023

Yalova Kadıköy Belediyesi 30.01.2023

Muğla Menteşe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 26.01.2023

Kastamonu SYDV - 01.02.2023

Zonguldak Çaybel İmar İnş. Kültür Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti 26.01.2023

Afyonkarahisar İhsaniye İhsan Ören

Bayburt Arpalı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 27.01.2023

Bayburt Arpalı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 27.01.2023 (1)

İzmir İzdoğa İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruması İyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Tic.ve San. A.Ş. 28.01.2023

Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 27.01.2023

İzmir İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hiz. Kültür ve Sanat İşleri Tic.A.Ş. 01.02.2023

Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 27.01.2023 (4)

İzmir İzenerji İns. Kayn.Bakım Onarım Enerji Güv. Hiz. İlaçlama ve Tur.San.Tic.A.Ş. 30.01.2023

Kahramanmaraş Türkoğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 27.01.2023

Adana Seyhan İmar İnşaat Kültür Sağlık Tic. 26.01.2023

İzmir Beydağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 01.02.2023

Samsun Kavak Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 27.01.2023 (1)

Van Gevaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 03.02.2023

Balıkesir Balya Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 03.02.2023

Kocaeli Nazende İşletmecilik Gıda A.Ş. 27.01.2023

Tekirdağ Malkara Belde Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30.01.2023

Tekirdağ Ebsan İnşaat Ulaşım Gıda San. Tic. A.Ş. 26.01.2023

Sivas Altınyayla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 01.02.2023

Bursa Gemtaş Gemlik İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. 30.01.2023

İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. 27.01.2023

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. 26.01.2023

İstanbul Kentyol Kent Hizmetleri A.Ş. 27.01.2023

İstanbul Beyoğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 31.01.2023

Aydın Didim Dibel Turizm İnş. Tem. Gıda. San ve Tic. A.Ş. 27.01.2023

Bilecik Kayı Gıda Tem. Tur. San ve Tic. A.Ş.26.01.2023

İstanbul Estur Eyüpsultan Belediyesi Organizasyon Gayrimenkul Yatırım İnsan Kaynakları Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş. 26.01.2023

Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. 30.01.2023

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. İSPER A.Ş. 28.01.2023 (1)

Kocaeli Körpaş Tem. Gıda A.Ş. 27.01.2023

Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 26.01.2023

İstanbul Bayrampaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 30.01.2023

Trabzon Köprübaşı Belediyesi Personel Limited Şirketi 30.01.2023

Sakarya Arbel İnşaat Peyzaj Hizmet Alımı Geri Dönüşüm A.Ş. 28.01.2023

İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. 26.01.2023

Erzurum Kültür Turizm Eğitim Reklam ve Sanat Tic. A.ş 26.01.2023

Ordu Aybastı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 31.01.2023

Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 27.01.2023

İzmir İBB Grand Plaza Gıda Turz. İşletmeleri A.Ş. 29.01.2023

Adana İmamoğlu Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd. Şti. 26.01.2023

Denizli Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi Personel Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 27.01.2023

Adana Tufanbeyli Belediyesi Personel Ltd. Şti. 27.01.2023

Kırıkkale Çelebi SYDV İşçi Alımı 02.02.2023

İstanbul İmar İnşaat A.Ş. 31.01.2023

İstanbul İSPARK A.Ş. 30.01.2023

Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm İnş. San. Tic. A.Ş. 30.01.2023

Iğdır Tuzluca Belediyesi Personel Limitet Şirketi 26.01.2023

Nevşehir Belediyesi Personel A.Ş. 27.01.2023

Malatya Darende Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 29.01.2023

Malatya Darende Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 29.01.2023 (1)

Kütahya Tavşanlı Tunçbilek Belediyesi Tunçbel Mad.San ve Tic. Ltd.Şti. 27.01.2023

Mardin Savur Belediyesi Personel Limited Şirketi 27.01.2023

Muğla Yatağan Belediyesi Personel Ltd. Şti. 27.01.2023

Batman Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ( Aile Destek Merkezi Eğitici ) 01.02.2023

Çanakkale Küçükkuyu Kent Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. 31.01.2023

Batman Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ( Aile Destek Merkezi Koordinatörü ) 01.02.2023

Isparta Çiçekpınar Belediyesi Pers.Ltd.Şti 27.01.2023

Kastamonu Bozkurt Belediyesi Personel Ltd. ŞTİ 27.01.2023

Samsun Ladik Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü İktisadi Teşekkülü 27.01.2023

Kahramanmaraş Akkent Organizasyon İnş.Gıda Taş. Tem.Hiz. Mat.Tan Bas. Yay Ajans San. ve Tic. A.Ş 26.01.2023

Manisa Köprübaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 02.02.2023

Kocaeli Kar Bel Personel A.Ş. 27.01.2023

Antalya Gazipaşa Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu İktisadi İşletmesi 30.01.2023

Muğla Datça Belediyesi Personel Ltd.Şti.30.01.2023

Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 30.01.2023

Mersin Tarsus İmar Tic. Ltd. Şti. 27.01.2023

Mersin Erdemli Personel A.Ş. 27.01.2023

Mersin Büyükşehir İmar İnş. Elek. Ürt. Özel Güv. Hizm. San ve Tic. A.Ş. 29.01.2023

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. 27.01.2023

Mersin Akdeniz Belediyesi Personel A.Ş. 26.01.2023

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. İSPER A.Ş. 29.01.2023

İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Mad. Gıda San. ve Tic. A.Ş. 27.01.2023

İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. 04.02.2023

Ağrı Eleşkirt SYDV Başkanlığı 26.01.2023

İstanbul Arnavutköy Belediyesi Personel A.Ş. 31.01.2023

Sivas Suşehri Köylere Hizmet Götürme Birliği 30.01.2023

Osmaniye Kadirli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 26.01.2023

Samsun Cnk Kültür İnş. Ticaret. Ltd. Şti. 26.01.2023

Kayseri İncesu imar Eğitim Kül.Gıd.Tem.Turizm San ve Tic.A.Ş 30.01.2023

Eskişehir Alpubel Enerji Üretim Tarım Hayvancılık Ulaşım Danışmanlık İnş. San. ve Tic. Anonim Şirketi 30.01.2023

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd.Şti.03.02.2023

Eskişehir Alpubel Enerji Üretim Tarım Hayvancılık Ulaşım Danışmanlık İnş. San. ve Tic. Anonim Şirketi 30.01.2023 (1)

Kayseri Talas Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 03.02.2023

Kastamonu Bozkurt Belediyesi Personel Ltd. ŞTİ 27.01.2023 (1)

Edirne Keşan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 26.01.2023

Kırklareli İğneada Bel. Per. Hiz. Ltd. Şti. 27.01.2023

Zonguldak Çaybel İmar İnş. Kültür Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti 28.01.2023