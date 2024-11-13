ABD 47. Başkanı Donald Trump, “DOGE” kısaltmasıyla anılacak Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın başına Elon Musk ve Vivek Ramaswamy’yi getirdiğini duyurdu. Trump, bu yeni bakanlığın hükümet bürokrasisini azaltmayı, gereksiz harcamaları kesmeyi ve federal kurumları yeniden yapılandırmayı amaçladığını belirtti.

Trump, Musk ve Ramaswamy’nin liderliğindeki bu projeyi “zamanın Manhattan Projesi” olarak nitelendirdi ve Cumhuriyetçilerin uzun zamandır “DOGE” hedefinin hayalini kurduğunu ifade etti. Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın, Beyaz Saray ve Yönetim ve Bütçe Ofisi ile iş birliği yaparak, hükümet dışından rehberlik sağlayacağını ve girişimci bir yaklaşımla büyük ölçekli yapısal reformları yönlendireceğini belirtti.

Trump, Musk ve Ramaswamy’nin federal bürokrasiyi daha verimli hale getirerek Amerikalıların yaşamını iyileştirmeye yönelik çalışmalara imza atacağını söyledi. Yıllık 6,5 trilyon dolarlık hükümet harcamalarındaki büyük israfı azaltmayı hedeflediklerini vurgulayan Trump, projenin Bağımsızlık Bildirgesi’nin 250. yılı olan 4 Temmuz 2026’ya kadar tamamlanacağını ve Amerikan halkına “daha küçük, verimli bir hükümet” hediye etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Elon Musk ise bu projenin “hükümet sisteminde ve israfına dahil olanlar arasında şok dalgaları yaratacağını” ifade etti.