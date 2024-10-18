Etkinlikte katılımcılara oy kullanma ve erken oy verme konusunda kayıt yaptırmaları çağrısında bulunan Musk, ABD Anayasası’nın önemine dikkat çekti. “Bu anayasa, kelimenin tam anlamıyla ABD’yi bugünkü haline getiren temel değerler bütünüdür. Buna karşı olan herkes ise ABD karşıtıdır ve onların canı cehenneme,” ifadelerini kullandı.

Musk, katılımcılara ailelerini ve dostlarını oy kullanmaya teşvik etmeleri için de çağrıda bulundu. “Daha önce siyasi olarak aktif değildim ancak şu anda politik olarak aktifim çünkü Amerika’nın geleceğinin ve medeniyetin geleceğinin tehlikede olduğunu düşünüyorum,” dedi.

Miting sonrası katılımcılardan gelen soruları yanıtlayan Musk, etkinliği kendi X sosyal medya platformunda da canlı olarak paylaştı. Daha önce 5 Ekim’de Trump’ın mitingine katılan Musk, Cumhuriyetçi adaya desteğini bu etkinlikle de sürdürmüş oldu.