Türkiye’nin en büyük gençlik hareketlerinden biri olan TÜGVA, Göksun İlçe Başkanlığı’na Eren Ünal’ı atayarak, bölgedeki gençlik çalışmalarına yeni bir ivme kazandırdı.

“Merkezimizde Gençlik Var”

TÜGVA Göksun İlçe Başkanı olarak göreve başlayan Eren Ünal, gençlerin sosyal, kültürel ve manevi değerlerle buluşmasına öncülük edeceklerini belirtti. Ünal, “Türkiye Gençlik Vakfı’mız, 10 yıl önce İstanbul’un manevi ikliminde doğdu ve bugün ülke genelinde gençliğin merkezi haline geldi. Biz de bu bayrağı Göksun’da daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

“Her Gencin Gönlüne Dokunacağız”

Göksun’daki gençlerle birebir temas kuracaklarını vurgulayan Ünal, ilçede eğitim, kültür, spor ve sosyal projelerle gençlerin hayatlarına dokunmayı hedeflediklerini ifade etti:

“Her bir genç kardeşimizin hayalini ve hedefini birlikte gerçekleştireceğiz. Geleceğimiz olan gençlerimizle Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz. Bu süreçte hiçbir gencimizi yalnız bırakmayacağız.”

Cahit Zarifoğlu’nun İzinde

Eren Ünal, TÜGVA’nın gençlere sadece akademik ve mesleki değil, aynı zamanda manevi bir rehberlik sunduğunu belirterek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Cahit Zarifoğlu’nun dediği gibi, ‘İnsanın bir aşkı, bir sevdası, bir duruşu olmalı.’ Biz bu düsturla gençlerimize hem hedef hem de manevi bir kimlik kazandırmak için çalışacağız.”

Geleceği Gençlerle İnşa Edeceğiz

Ünal, Türkiye’nin gençlerinin büyük hedefleri olduğuna dikkat çekerek şu mesajı verdi:

“Fatih’in torunları olarak, bu ülkenin gençleri Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek. Göksun’daki gençlerimizle el ele vererek ülkemizin aydınlık yarınlarına katkı sağlayacağız. TÜGVA olarak bu vizyonla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

TÜGVA Göksun’un Hedefleri

TÜGVA Göksun İlçe Başkanlığı’nın önümüzdeki dönemdeki hedefleri arasında, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle gelişimini desteklemek, manevi değerler ve tarih bilinciyle yetişmiş bir nesil inşa etmek yer alıyor. Ayrıca, gençlerin entelektüel gelişimini destekleyen kitap okuma ve bilgi yarışmaları gibi projeler de planlanıyor.

Eren Ünal’dan Teşekkür Mesajı

TÜGVA Göksun İlçe Başkanı olarak atanan Eren Ünal, kendisine duyulan güven ve destekten dolayı teşekkür etti. Ünal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Başta İl Başkanımız Furkan Seyithanoğlu olmak üzere, teveccüh göstererek beni bu göreve layık gören yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. TÜGVA İlçe Temsilciliğimizin, memleketimiz Göksun gençliğine hayırlı olmasını diliyorum.”

Yeni görevine hızlı bir başlangıç yapan Ünal, Göksun’daki gençlik çalışmalarına yeni bir soluk getireceklerini belirtti.

Haber, Muttalip Akkuş