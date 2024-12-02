İlçe merkezine sadece 10 kilometre mesafede olmasına rağmen internet hizmetinden yararlanamayan mahalle sakinleri, sorunun çözümü için yetkililere çağrıda bulundu.

Başvurular Sonuçsuz Kaldı

Mahalle sakinlerinden Halil Kurt, altyapı problemini çözmek amacıyla Türk Telekom’a başvuruda bulunduklarını ancak herhangi bir sonuç alamadıklarını ifade etti. Kurt, köydeki öğrencilerin uzaktan eğitimden mahrum kaldığını vurgulayarak, yetkililere şu çağrıyı yaptı:

“Altyapının revize edilmesi için defalarca Türk Telekom’a başvurduk. Ancak ne yazık ki herhangi bir ilerleme kaydedilmedi. PTT Genel Müdürlüğü’nün ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın konuyu inceleyerek buradaki problemi çözmesini arzu ediyoruz.”

“Kahramanmaraş Milletvekilleri ve Yerel Yöneticilerden Destek Bekliyoruz”

Halil Kurt, öğrencilerin eğitim hakkının daha fazla sekteye uğramaması için Kahramanmaraş milletvekilleri ve Göksun Belediye Başkanı’na da seslendi:

“Öğrencilerimizin internet erişim mağduriyetinin giderilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ve PTT Genel Müdürlüğü’nün konunun takipçisi olmasını rica ediyoruz. Ayrıca, Göksun Belediye Başkanımızın bu problemi milletvekillerimize aktarmasını ve çözüm konusunda destek olmasını bekliyoruz.”

Eğitimde Eşitlik İçin İnternet Şart

Köy halkı, özellikle kış aylarında yolların kapanmasıyla birlikte öğrencilerin okula ulaşamadığını ve uzaktan eğitimle de bağlantı kuramadıklarını belirterek, internetin artık temel bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Fındıklı Koyak Mahallesi, bu çağrıyla birlikte internet hizmetinin bir an önce sağlanarak öğrencilerin eğitimden geri kalmamasını ve köydeki iletişim sorunlarının çözülmesini bekliyor.